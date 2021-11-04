وزير الأوقاف يناقش تفعيل مبادرات بناء الوعي مع قيادات الدعوة السبت المقبل

يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت المقبل، بقيادات الدعوة في الديوان العام والمديريات الإقليمية في تمام الساعة العاشرة صباحا، بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك في إطار تفعيل مبادرات بناء الوعي، مثل: مبادرة سكن ومودة، ومبادرة حق الطفل، والاستعداد للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، واستئناف العمل بمكاتب تحفيظ القرآن الكريم، ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ومراكز الثقافة الإسلامية، وتدريس مناهج التجديد بهما، وقوافل الأئمة والواعظات إلى جبل التجلي الأعظم بسانت كاترين، وإلى المناطق الحدودية والنائية، والعديد من الأنشطة الدعوية.

منع صعود المنبر لغير المصرح له

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع، بحسب ما ذكره وزير الأوقاف عبر صفحته بفيس بوك، التأكيد على عدم السماح بصعود المنبر لأي شخص غير مصرح له بصعود المنبر، وإلغاء تصريح أي شخص يتبنى أي فكر غير وسطي، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي تجاوز في وقت الخطبة أو موضوعها، أو التقصير في الواجب الوظيفي في أي من الأعمال المكلف بها أي من العاملين بالأوقاف، وموافاة رئيس القطاع الديني بأي شخص يثبت انتماؤه لأي جماعة أو فكر متطرف أو متشدد أو لا يتسق والفكر الوسطي الرشيد، وبحيث لا يسمح بصعود المنبر وممارسة أي عمل دعوي أو إمامة الناس بالمساجد لغير أصحاب الفكر الوسطي من الأئمة المعينين أو خطباء المكافأة المعتمدين.

انطلاق الموسم الثقافي الخامس

وشددت الوزراة على أن يكون الحضور قبل الموعد بنصف ساعة، حيث يعقب الاجتماع مشاركتهم في انطلاق الموسم الثقافي الخامس بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عقب صلاة الظهر مباشرة في بهو المجلس.

وكانت وزارة الأوقاف، أطلقت أولى فعاليات مبادرة سكن ومودة في 31 أكتوبر الماضي، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر.