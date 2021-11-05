ترجمة الخطبة لـ19 لغة وافتتاح 13 مسجدا.. خطة «الأوقاف» اليوم

تتضمن خطة وزارة الأوقاف اليوم، العديد من النشاطات الهامة، حيث تترجم خطبة الجمعة اليوم إلى 19 لغة أجنبية إضافة إلى لغة الإشارة، وافتتاح 13 مسجدًا جديدًا في 6 محافظات، وكذلك توعية الناس بمكانة العبادة.

وذكرت الوزارة على موقعها الرسمي، أن ترجمة خطبة الجمعة إلى 19 لغة أجنبية ولغة الإشارة، يأتي حرصًا منها على مواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وواجبها التوعوي والدعوي تجاه الإسلام وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية وترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

نشر خطبة الجمعة اليوم مترجمة لـ19 لغة أجنية

واعتمدت الأوقاف نشر خطبة الجمعة اليوم بعدة لغات أسبوعيًّا، حيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية «بالصوت والصورة»، من خلال تسجيلها من قبل أساتذة اللغات المتخصصين.

وكذلك قرَّرت توعية الناس عبر المنابر، بمكانة العبادة ومنزلتها العالية، باعتبارها الغاية الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي وظيفة الإنسان في حياته كلها، وذلك بتوجيه خطباء المساجد بالالتزام بنص خطبة الجمعة اليوم بعنوان «مفهوم العبادة»، حيث قال تعالى: «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»، وقوله سبحانه: «وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ».

افتتاح 13 مسجدًا في 6 محافظات

ومن ناحية أخرى، تفتتح الأوقاف 13 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، اليوم الجمعة، ليكون إجمالي ما تمَّ افتتاحه من 1 يوليو 2021، حتى الآن 271 مسجدًا، منها 244 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا، وذلك اهتمامًا ببيوت الله عز وجل معنى ومبنى.

وتنشر «الوطن» خارطة المساجد التي سيتم افتتاحها اليوم..

مديرية أوقاف سوهاج

1- آل عوف - البلابيش - دار السلام

2- العمري - البلينا

مديرية أوقاف أسيوط

3- أولاد زيد - النواورة - مركز البداري

4- طارق بن زياد - مركز الغنايم

مديرية أوقاف الفيوم

5- أحمد الجمل - قرية بشير - تلات - مركز الفيوم

6- عبدالعليم إبراهيم - سنورس

7- الرحمن – قرية حطى الفرجان - طامية

8- الرحمن عزبة أبو صميدة - طامية ثان

9- الفراقصة البحري - فانوس - طامية

10- محمد عفيفي – ع عفيفي - طامية

مديرية أوقاف الأقصر

11- الحاج حسيب إبراهيم – الشارع الرئيسي - اللاقالتة - القرنة

مديرية أوقاف الدقهلية

12- الأربعين - ميت القرشي - مركز ميت غمر

مديرية أوقاف كفر الشيخ

13- السلام - الزعفران - الحامول