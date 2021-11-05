مجد القاسم يطرح كلام الحب تزامنا مع عيد الحب المصري

تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب المصري، طرح المطرب السوري مجد القاسم كليب رومانسي جديد بعنوان كلام الحب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

تفاصيل أغنية كلام الحب لمجد القاسم فى عيد الحب المصرى

وأغنية كلام الحب لمجد القاسم التي طرحها تزامنًا مع عيد الحب المصري، هي ديو غنائي يجمع بينه وبين المطربة الشابة ريهام فايق، من كلمات محمود شوقي وألحان مجد القاسم وتوزيع ريمون فايق، والكليب من إخراج ميدو بارون.

وفي تصريحات لـ«الوطن»، كشفت الفنانة ريهام فايق عن سعادتها بالتعاون مع القاسم في هذه الأغنية التي تمنت أن تنال إعجاب الجمهور، كما وجهت الشكر لـ مجد القاسم على دعم موهبتها.

وتقول كلمات الاغنية:

كل كلام الحب بيحلى في وصف عنيك

حتى أغاني الحب اتغنت فيك

لما تنطق اسمي حبيبي بيحلى كتير

حتى إيديا بقت بتحب سلامي عليك

حبك خدني لدنيا جديدة وناسها هواك

واللي حلمته زمان بالحرف لقتيه معاك

كل ما أحاول أشوفلك وصف يليق بعينك

بسرح بالساعتين ولا بلقى كلام يا ملاك

أعمال مجد القاسم مؤخرا

يُذكر أنَّ الفنان مجد القاسم كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «في حفظ الله» وهي من كلمات أحمد سامي وألحان كريم طارق وتوزيع أشرف البرنس، كما أنه خلال هذه الفترة يعمل على ألبومه الغنائي الجديد والذي يتعاون فيه مع مجموعة المحلنين والشعراء والموزعين ومنهم باسم منير وحمادة عصمت وريمون وسيد راضي وصلاح عطية ومحمود شوقي.