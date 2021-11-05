إزالة 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 700م في بورسعيد

أزال حي الجنوب ببورسعيد برئاسة برئاسة أحمد زغلف، 4 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 700م، وذلك خلال حملة مكبرة اليوم، في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة.

«زغلف»: حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة جنوب بورسعيد

وأكد رئيس حي الجنوب، في بيان، أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة مستمرة جنوب بورسعيد لحين الانتهاء من كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وعدم السماح بعودة هذه المخالفات مرة أخرى في ظل القوانين والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار هذه الظاهرة

السكرتير العام يتفقد الجراج العمومي بمحافظة بورسعيد

من جانب آخر، تفقد اليوم اللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، الجراج العمومي بمحافظة بورسعيد وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

واطلع السكرتير العام على كافة المعدات داخل الجراج، وتأكد من مدى كفاءتها للعمل، موجهًا بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المعدات، والحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر.

وشدد سكرتير عام محافظة بورسعيد على أهمية عدم وجود معدات معطلة في الجراج، وأن جميع المعدات تعمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لإنجاز كافة أعمال الأحياء التي تتطلب معدات تكفي، وخاصة لاستخدامها في رفع الآثار الناتجة عن موسم الشتاء.