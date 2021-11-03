بورسعيد تشهد حفل هيفاء وهبي بحضور المحافظ ورجال السياحة والإعلام «صور»

أحيت أمس الفنانة هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد لأول مرة، وحضر الحفل محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، والخبير السياحي عنان الجلالي، ومجموعة من رجال الإعلام والسياحة، وكان الحفل على هامش افتتاح أحد المنتجات السياحية في المنطقة.

كما تصدر حفل هيفاء وهبي تريند مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر في بعض البلدان العربية مثل لبنان، السعودية، وفلسطين، وغيرها من البلدان.

حفل هيفاء وهبي في بورسعيد

وشارك الفنانة هيفاء وهبي الحفل، الفنان الشاب أحمد جمال الذي أحيا الجزء الأول من الحفل، لتحيي هي الجزء الثاني منه، وكذلك الفاير شو سامي يوسف، كما عبرت عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في حفل غنائي في بورسعيد وأشادت بالتنظيم.

وقامت وهبي بتقديم باقة من أجمل أغنياتها الجديدة والقديمة خلال الحفل، والتي نالت إعجاب جماهيرها.

هيفاء وهبي تحيي حفلًا غنائيًا في دبي

يذكر أنه من المقرر أن تحيي هيفاء وهبي حفلًا غنائيًا جديدًا في الإمارات العربية المتحدة وخاصة بمدينة دبي، يوم الجمعة 19 نوفمبر الجاري، ويشاركها الحفل الفنان وائل كفوري في أول ظهور له بعد أزمته الصحية الأخيرة.

أزمة وائل كفوري الصحية

حيث تعرض وائل كفوري لحادث سير مروع أثناء وجوده داخل سيارته في مدينة جبيل، وبعد الحادث نقل إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، وتأكد إصابته بكدمات، كما قام بإجراء العديد من الفحوصات الطبية والتحاليل لاكتشاف مدى إصابته بنزيف داخلي ولكنه خرج بعد ذلك من المستشفى وقام بطمأنة جمهوره عليه.

جديرًا بالذكر أن أخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية مسلسلها «أسود فاتح»، الذي شاركها بطولته الفنان أحمد فهمي، شريف سلامة، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، ناصر سيف، وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج كريم العدل.