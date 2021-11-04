حملات جديدة لـ«الرائدات الريفيات» ضد العنف والختان بأحياء بورسعيد

تستكمل حملات «الرائدات الريفيات» بمختلف أحياء بورسعيد لنبذ العنف ضد المرأة ومحاربة الختان وعمالة وزواج الأطفال والتعرف على مشكلات المرأة والطفل ومتطلباتهم خاصة فى قرى جنوب وغرب المحافظة.

حملات توعية بأضرار ختان الإناث

وقالت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببورسعيد لـ«الوطن»، إنه تم تأهيل الرائدات الريفيات على كيفية التواصل مع المرأة فى مختلف أحياء بورسعيد وتقديم حملات توعية بمخاطر وأضرار الختان لأنه جريمة يعاقب عليها القانون ويحرمها الدين ويضر بنفسية وصحة الفتاة ويؤدي أحيانا للوفاة.

وأضافت أن الحملات تستهدف توعية الرائدات الريفيات للمرأة المصرية بحفظ كرامتها ومنع أشكال العنف ضدها وأهمية ثقتها بنفسها وأن الله كرمها فلا تسمح بالعنف ضدها، مع دراسة المجتمع المحيط بها لمعرفة أهم المشكلات التى تواجهها، وأوضحت أن الرائدات الريفيات تستهدفن التوعية بمخاطر زواج الأطفال بدعوى الخوف على الفتاة إذا كبرت وتخطت سن الزواج.

أضرار الزواج المبكر للفتاة

وأشارت إلى تدشين حملات توعية للمرأة بأضرار زواج الأطفال وأن التربية السليمة والتمسك بالعادات والتقاليد المجتمعية الوسطية تحميها من أي إنحراف كما أن من أضرار الزواج المبكرة هو التأثير على صحة المرأة وإنجاب أطفال ضعفاء البنيان بالإضافة إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لأن القانون يجرم زواج الأطفال ويمكن أن يضيع حق الفتاة وأبناءها فى منع إثبات النسب فى حالة الطلاق أو وفاة الزوج.

وأشارت «حبيش»، إلى تعلم المرأة حرف تؤهلها للعمل من منزلها ودعمها من خلال جمعية المشروعات الصغيرة، وعرض منتجاتها للبيع أو تسويقها بالنيابة عنها من خلال منافذ تسويق الأسر المنتجة ضمن مشروع تنمية المرأة تساند بها أسرتها وكذلك تعليم الطفل حرفة حسب مهاراته ويمكن تسويقها

وأكدت على التوسع فى تأهيل الرائدات الريفيات كأهم جنود وزارة التضامن فى خدمة المجتمع طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن

وأعلنت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي ببورسعيد أن المديرية المديرية تنظم حملات تجوب الأحياء لحماية الأطفال من التشرد ووضعهم فى دور رعاية مشيرة إلى أن بعضهم تم إنتشاله من الشارع وقدمنا له مواد تعليمية وأنشطة رياضية وتميز فيها، كما تستهدف المديرية أيضا إستضافة وتأهيل المرأة.