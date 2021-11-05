أذكار النوم مكتوبة كاملة.. وردت عن النبي والإفتاء تؤكد فضلها

تعد أذكار النوم مكتوبة كاملة، من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من المسلمين، حيث يحرص العديد منهم على ذكر الله على مدار يومهم حتى وقت ما قبل النوم، والاهتمام بترديد الأذكار، بهدف الحصول على السكينة ونوم هادئ، وأيضا ظنا من البعض أنّ ترديد الأذكار قبل النوم، يحميهم من رؤية الأحلام السيئة والكوابيس، حيث أن تلاوة آيات القرآن والأدعية تحمي الإنسان من السوء.

أذكار النوم مكتوبة كاملة كان يرددها النبي

وورد كثير من أذكار النوم المكتوبة كاملة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشارت دار الإفتاء المصرية في فتوة لها على موقعها الرسمي إلى أبرز تلك الأذكار التي كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على ترديدها قبل النوم وهي:

1-" آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ".

2-" قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ*لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ*وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ*وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ*وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ*لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ".

آيات من القرآن يرددها النبي ضمن أذكار النوم

وحول مزيد من أذكار النوم مكتوبة كاملة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كاملة ما يلي:

1- "اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ".

2- "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ*مَلِكِ النَّاسِ*إِلَـهِ النَّاسِ*مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ*الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ*مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"، وكان يرددها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات

3- "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ". ثلاث مرات.

أذكار النوم كاملة يٌستجاب بعدها الدعاء

أيضا من أذكار النوم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ*وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد" ثلاث مرات، و"قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ*اللَّـهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ" ثلاث مرات.

وأشارت دار الإفتاء إلى واحدة من أذكار النوم الكاملة، التي إذا قالها المرء، وقال بعدها "اللهم اغفر لي" ثم بدأ في الدعاء، استجاب الله له، وإذا توضأ وصلى أُستجيبت صلاته، وهذا الذكر هو: "لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وسُبْحَانَ اللَّهِ، ولَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ".

فضل أذكار النوم

ولفتت دار الإفتاء، إلى أنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يردد من أذكار النوم كاملة، وأن لها فضل كبير، ومن بين تلك الصيغ أيضا: "سبحان الله (33 مرلاة)، الحمدلله (33 مرة)، الله أكبر (34 مرة)"، كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: "اللَّهمَّ إنِّي أسلَمْتُ نفسي إليك ووجَّهْتُ وجهي إليك وألجَأْتُ ظهري إليك وفوَّضْتُ أمري إليك رغبةً ورهبةً إليك لا ملجأَ ولا منجا منك إلَّا إليك آمَنْتُ بكتابِك الَّذي أنزَلْتَ ونبيِّك الَّذي أرسَلْتَ".