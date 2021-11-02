دعاء المظلوم عن النبي و من القرآن : تعرف على أفضل أوقات الاستجابة

يعد دعاء المظلوم، من الأدعية التي يبحث عنها الكثيرين عبر محركات البحث المتخصصة، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل صيغة لدعاء المظلوم، حيث أن هناك دعاء ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يمكن الاستعانة ببعض الآيات من القرآن الكريم كدعاء يرفع الظلم عن الداعي به، في أي وقت كما يستحب التوجه بالدعاء في الثل الأخير من الليل، وأدبار الصلوات، وبين الآذان والإقامة.

دعاء المظلوم عن النبي

وحول دعاء المظلوم عن النبي، فقد روي أن أنس بن مالك دعا به ونجاه الله من الحجاج، وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه اياه وقال له : من دعا به صباح لم يكن لأحد عليه سبيل: وهوبسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله المعافى، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شي في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، الله أكبر.. ألله اكبر.. ألله اكبر، أعوذ بالله مما أخاف وأحذر، الله ربي ولا أشرك به شيئاً عز جارك وجل ثناؤك وتقد ست أسماؤكـ ول اإله غيرك، اللهم إني أعوذ بكـ من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت اَخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم .

أدعية للمظلوم من القرآن

كما يبحث البعض عن دعاء المظلوم من القرآن الكريم، والاستعانة ببعض الأدعية من الآيات الكريمة، والتي جاءت كالتالي:

«يارب اللّهم إنّي ومن ظلمني من عبيدك، نواصينا بيدك، تعلم مستقرّنا ومستودعنا، وتعلم متقلبنا ومثوانا، وسرّنا وعلانيتنا، وتطّلع على نيّاتنا، وتحيط بضمائرنا، علمك بما نبديه كعلمك بما نخفيه، ومعرفتك بما نبطنه كمعرفتك بما نظهره، ولا ينطوي عليك شيء من أمورنا، ولا يستتر دونك حال من أحوالنا، ولا لنا منك معقل يحصننا، ولا حرز يحرزنا، ولا هارب يفوتك منّا».

«اللهم اجعل كيده في تضليل ، وأرسل عليه طيرا أبابيل ، وألقه في الحطمة الكبرى ، خذه أخذ عزيز مقتدر».

«اللهم اهلكه هلاكا عاجلا ، كما أهلكت عادا وثمود”اللهم من أعان عبادك المظلومين والمستضعفين في الأرض فأعنه، ومن نصرهم فانصره، ومن مدّ لهم يداً بالإحسان فامدد له يدك بالإحسان، ومن خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن مدّ إليهم يداً بالإساءة والعدوان فاقطع يديه واعمِ عينيه واجعله عبرة للمعتبرين، يا رب العالمين».

وقت استجابة دعاء المظلوم

يستحب أن يتوجه العبد لله سبحانه وتعالى بالدعاء، في جوف الليل، وتحين أوقات استجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل، وأدبار الصلوات، وبين الآذان والإقامة، وفي يمكن ترديد دعاء المظلوم في وقت الفجر، ووعد الله - تعالى- عباده بإجابة الدعاء، وقد تؤخر إجابة الدعاء لحكمة بالغة، فإما أن تستجاب الدعوة في الدنيا، أو أن أنها تؤخر إلى الآخرة، أو أن الله يصرف عن العبد فيها شرًا، فالله -حكيم عليم- بما يقدره.