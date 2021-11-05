عاجل.. الإفتاء: غدا أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، في بيان رسمي قبل قليل، أن غدا السبت هو أول أيام شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرياً.

وكانت قد استطلعت اللجان الشرعية لدار الافتاء في المحافظات تستطلع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرياً ، بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق 29 من شهر ربيـع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م.

لجان الإفتاء تستطلع رؤية الهلال

وتعتمد دار الإفتاء المصرية في تحديد موعد رؤية هلال شهر شوال 2021، على اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال شهر شوال وأهلّة الشهور الهجرية، التي تنتشر في 6 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية، في أسوان وقنا وسوهاج ومطروح والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية، ومن ثم يجري إعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري من عدمه.

التقويم الهجري يعتمد على دورة القمر

جدير بالذكر أن التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى يعد تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

يشار إلى أن التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".