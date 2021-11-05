انتماءات المشايخ الكروية.. «الشعراوي» أهلاوي والزمالك يكتسح

تنطلق في الثامنة مساء اليوم، مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام المصري، وتحت عنوان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، أعلن عدد من الشيوخ والدعاة عن هويتهم الرياضية.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، الانتماءات الرياضية لبعض الشيوخ والدعاة:

الشيخ محمد متولي الشعراوي

أعلن إمام الدعاة الراحل محمد متولي الشعراوي، عن انتمائه الكروي خلال أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، قائلًا: «أنا أهلاوي، وبشجع الأهلي مع أبنائي»، وجاء رد إمام الدعاة، بعد إصرار الإعلامي طارق حبيب على الحصول على إجابة منه.

عبد الباسط عبد الصمد زملكاوي

كما كشف الشيخ محمد محمود الطبلاوي، في حوار سابق، عن تشجيعه لنادي الزمالك، مشيرا إلى أن صديقه المقرب القارئ عبد الباسط عبد الصمد ، كان زملكاويا حتى النخاع، وكان يحرص دائمًا على مشاهدة مباريات القمة معه.

وحرص الشيخ الطبلاوي، على الإعلان عن انتمائه للنادي الأبيض في أكثر من مناسبة، مشددا على ارتباطه بالزمالك منذ الطفولة؛ وذلك لنشأته في أسرة تحب وتعشق الزمالك.

أحمد كريمة زملكاوي

الأمر بالنسبة للشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، لم يختلف كثيرًا عن المشايخ السابقة، فأعلن من قبل أنه يحب نادي الزمالك.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي، بعد قليل، مباراة القمة 123 بين الأهلي والزمالك، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-22.