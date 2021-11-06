أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 6 نوفمبر 2021

البرتقال واليوسفي من الفاكهة الشتوية التي ينتظرها الكثير من المواطنين ولذلك يهتم قطاع كبير منهم بمتابعة أسعار الفاكهة في الأسواق بشكل يومي، لأهميتها في كل بيت مصري وإمداد الجسم بالفيتامينات المختلفة التي يحتاجها.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها تستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر 2021، وذلك وفق الجولة الصباحية في عدد من الأسواق بالقاهرة.

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

جاءت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، وجاءت على النحو التالي:

سعر العنب

بلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم نحو 10 جنيهات، بينما الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا.

سعر الرمان

سجل سعر الكيلو جرام من الرمان نحو 10 جنيهات.

سعر الأناناس

كما سجل سعر ثمرة الأناناس متوسطة الحجم «2 كيلو»، نحو 35 جنيهًا للواحدة.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر البرتقال

كما اختلف سعر البرتقال من 4 إلى 7 جنيهات.

سعر البلح

اختلف سعر الكيلو جرام من البلح الرملي اليوم، بين 8 و10 جنيهات، والبلح سماني نحو 5 جنيهات، وبلح زغلول نحو 10 جنيهات، وبلح سيوي نحو 25 جنيهًا، وبلغ سعر البلح البارحي نحو 30 جنيهًا.

سعر الكيوي

سجل سعر الكيوي نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم، نحو 10 جنيهات.

سعر الجوافة

تراوح سعر الكيلو جرام من الجوافة، بين 5 إلى 10 جنيهات.

سعر الكمثرى

اختلف سعر الكمثرى الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو من الكمثرى الثلاجة لنحو 22 جنيهًا.

سعر الكريز

سجل سعر كيلو الجرام من الكريز نحو 35 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل سعر كيلو المانجو فص نحو 40 جنيهًا، وسجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، بينما سجل سعر كيلو المانجو البلدية إلى 18 جنيهًا، كما وصل سعر المانجو عويس إلى 30 جنيهًا.

سعر التفاح

سجل سعر كيلو التفاح البلدي نحو 18 جنيهًا، وسجل التفاح الأمريكاني نحو 25 جنيهًا، والتفاح الجولدن 20 جنيهًا، أما التفاح السوري واللبناني نحو 18 جنيهًا.

سعر التين البرشومي

وتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 و7 جنيهات.

سعر المشمش

تراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم، في الأسواق بين 15 و20 جنيهًا.

سعر الخوخ

وبلغ سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، نحو 20 جنيهًا، والمستورد نحو 25 جنيهًا.

سعر الكاكا

تراوح سعر الكيلو جرام من الكاكا، بين 10 و15 جنيهًا.

سعر اليوسفي

بلغ سعر اليوسفي اليوم نحو 6 جنيهات.