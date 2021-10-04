الآلات بديلة للبشر بمزارع العنب في إيطاليا بسبب كورونا

تسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في عدد من الدول، ومنها إيطاليا، في فرض قيود على السفر، علاوة على تكلفة الأجور المرتفعة. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، إن ذلك دفع كثيرا من المزارعين إلى اللجوء إلى الآلات الصناعية بعد أن كان اعتمادهم الأساسي، في موسم الحصاد، على العمال المهاجرين في فصل الخريف.

أكبر أزمة عمالة بالقطاع الزراعي منذ نصف قرن

وبحسب الصحيفة، فإنه خلال العام الماضي، عانت إيطاليا من أزمة حادة في العمال، تُعد الأكبر خلال نصف قرن، وبخاصة بين المزارعين العاملين في حصاد العنب، لذلك لم يتمكن العمال في أوروبا الشرقية وشمال أفريقيا من الوصول إلى الحقول في أوروبا الغربية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن ريتانو باراجلي، رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال حصاد العنب بإقليم توسكانا الإيطالي، أنه أصبح من الصعب العثور على جامعين للعنب، منذ عدة سنوات حيث يتجنب السكان المحليون بشكل متزايد، العمل الذي يتطلب جهدا بدنيا ومنخفض الأجر، ما جعله يلجأ إلى استخدام آلات الحصاد بنسبة زيادة 20٪ هذا العام لعجز النقص داخل الشركة.

ووفق «وول ستريت جورنال»، قال كابيلي، وهو مالك إحدى المزارع في إيطاليا، قام بشراء آلة حصاد عنب من شركة بيلينك الفرنسية للعمل في أرضه التي تبلغ مساحتها 13 هكتارًا، مؤكدا أن الأمر كان صعبا للغاية بالنسبة لمزرعة صغيرة مثل مزرعته، ولكن كان من الضروري إيجاد حل بديل لإعادة الاستثمار واستمرار العمل.

ارتفاع الطلب على حصاد العنب إلى 10٪ سنويًا

وتابع التقرير أن فيليب أستوين، مدير قسم الزراعة في شركة بيلينك ذكر أن الطلب على حصادات العنب الآلية ارتفع بنسبة 5٪ إلى 10٪ سنويًا لكنه قفز بنحو 20٪ هذا العام مما أدى الى نقص في قطع الغيار، وجعل الشركة غير قادرة على تلبية جميع الطلبات، ويتوقع أستوين أن يستمر الطلب على الآلات في النمو حيث إن ارتفاع تكاليف العمالة يجعل الآلات في المتناول نسبيًا، وبحسب مجموعة أندرسون الاستثمارية للأعمال الزراعية زاد الحد الأدنى للأجور في بريطانيا للعمال الزراعيين بنسبة 34٪ بين عامي 2014 و2020.