كيفية حصول المواطن المصري على الجنسية الأجنبية والأوراق المطلوبة

يرغب العديد من الأشخاص المهاجرين إلى البلاد الأجنبية الأخرى في الحصول على جنسية الدولة التي يعيش بها، حتى يتم معاملته كمواطن درجة أولى في هذه الدولة، ولكن يصعب الحصول على ذلك، حيث توجد العديد من الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الجنسية الأجنبية، وهو ما تستعرض «الوطن»، تفاصيله في السطور التالية وذلك في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة.

ويمكن عمل كل الإجراءات وتقديم الأوارق للحصول على الجنسية الأجنبية لدولة أخرى عن طرق الإنترنت وعن طريق الموقع الرسمي للجوزات التابع لوزارة الداخلية، مع إرفاق بعض المستندات المطلوبة وهي كما يلي:

المستندات المطلوبة للحصول على جنسية أجنبية

تقديم طلب إذن الحصول على جنسية أجنبية.

شهادة الميلاد الشخص الراغب في الحصول على الجنسية الأجنبية بالإضافة إلى شهادة ميلاد والد مقدم الطلب.

- جواز السفر الأجنبي بشرط أن يكون ساري.

- بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب بشرط أن تكون سارية.

شروط طلب إذن الحصول على جنسية أجنبية

يتم تقديم طلب الحصول على الجنسية الأجنبية بغرض الإذن للمصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

- يمكن أن يتم قبول الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني أو الوالد إذا كان الابن قاصرا.

- لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس مزدوج الجنسية إلا بعد حصوله على جواز السفر الأجنبي.

- يتم قبول الطلب المقدم عن طريق الموقع الرسمي الخاص بمصلحة الجوازات بعد حضور صاحب الشأن للإدارة ومعه أصول المستندات، وسداده للرسوم والدفعات المقررة على الطلب ولن يتم القبول دون حضوره.

- يمنع استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع الخاص بالجوزات لأي سبب.

- يمكن السماح بالحصول على جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية خلال 3 شهور من تقديم الطلب للحصول على جنسية أخرى، برسوم 20 جنيها للخدمة الإلكترونية.