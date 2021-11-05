طرح الفيلم الهندي سوريفانشي بدور العرض المصرية اليوم

طرح الفيلم الهندي سوريفانشي، اليوم، في دور العرض المصرية والهندية معا، بعد أن فقد محبي أكشاي كومار بطل العمل، الأمل في عرض الفيلم الجمعة، بسبب خلافات بين منتجي الفيلم، الذي يعرض في 66 دولة من بينهما مصر.

عرض الفيلم الهندي سوريفانشي في مصر

وبدأ عرض الفيلم الهندي سوريفانشي في عدد من دور السينما المصرية؛ منها سينما جلاكسي بمول العرب، مدينتي، دنيا بلازا، سينما أمريكانا بلازا، كايرو فستيفال، سينما فوكس مول مصر.

ومن المقرر عرض الفيلم على 520 شاشة في 490 مدينة بأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى 137 شاشة في الإمارات العربية المتحدة و107 شاشات بأستراليا؛ ليكون بذلك سابقة تاريخية لعرض الفيلم الهندي حول العالم.

وعمل صناع الفيلم، حالة من التشويق والإثارة قبل ظهوره على الشاشات، وعرضه في 66 دولة و1300 شاشة بجميع أنحاء العالم، ويعتبر سوريفانشي، صاحب أكبر توزيع دولي لفيلم هندي.

تأجيل فيلم سوريفانشي

ويعد «سوريفانشي» من أهم الأفلام المنتظر عرضها منذ أكثر من 19 شهرا، بسبب جائحة كورونا، بجانب الخلافات الإنتاجية، وسوف يتم عرض فيلم Sooryavanshi، في 158 دار سينما في جميع أنحاء أوروبا، بجانب عرضه على 29 شاشة في فرنسا و36 في ألمانيا و20 في إسبانيا و19 في إيطاليا.

وقال مخرج ومنتج الفيلم روهيت شيتي: «انتظرت وقتًا طويلاً لطرح Sooryavanshi على الشاشة الكبيرة، ومن المشجع أن يكون لدينا مثل هذا الإصدار الواسع في جميع أنحاء العالم، وأدعو أن يستمتع الجمهور بمشاهدته في المسارح مع العائلة والأصدقاء في موسم العطلات».

كما أعرب بطل الفيلم أكشاي كومار، عن سعادته بردود الأفعال حول الفيلم بفيديو، قائلا: «اعذروني أنا سعيد للغاية، شكرا جزيلا على احتضان السينما مرة أخرى في حياتكم، الاستجابة فائقة، ليست فقط لفريق عمل فيلم، بل هي علامة الإيمان التي تعيد الفرح والازدهار في صناعة الأفلام لدينا، لا شيء بدونكم الامتنان المطلق لكم».