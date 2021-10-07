«فيكي كوشال» مناضل هندي في فيلمه الجديد «سردار سينج»

كشف النجم الهندي فيكي كوشال، عن الـ«لوك» الخاص به بفيلمه الجديد «سردار سينج»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ويجسد كوشال بفيلمه الجديد قصة حياة المناضل الهندي «أودهام سينج».

قصة فيلم «سردار سينج»

ونشر فيكي كوشال تعليقا بجانب صورته بفيلمه الجديد عن المناضل الهندي، قائلا: «بعام 1931 كان أودهام سينج في السجن لحيازته أوراق ممنوعة وصوت الثورة أطلق سراحه لاحقا لكن تحت المراقبة المستمرة وسرعان ما هرب إلى أوروبا ولم يتمكن أبدًا من العودة إلى الهند».

ومن المقرر أن يعرض الفيلم بالسينما الهندية في 16 أكتوبر الجاري، ويتحمس العديد لعرض الفيلم المنتظر الوطني.