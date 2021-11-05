هيئة الرعاية الصحية تبرز إنجازاتها خلال أسبوع.. حملات التوعية الأبرز

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان «رعاية نيوز»، التي ترصد أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولي والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

جاهزية منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

واستهلت «رعاية نيوز» بنشاطات وقرارات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بدأها بالإعلان عن تفاصيل جاهزية منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر استعدادًا لأكبر احتفالية بالمحافظة «مؤتمر يوم المدن وافتتاح طريق الكباش»، والمتابعة الحثيثة مع عدد من قيادات الهيئة، لاستعدادات التأمين الطبي لاحتفالات افتتاح طريق الكباش الأثري بالأقصر.

فيما استعرضت النشرة، استقبال رئيس هيئة الرعاية الصحية لرئيس شركة أكديما للصناعات الدوائية لمناقشة دعم إدارة منظومة الإمداد وتطوير الصيدلة الإكلينيكية وإنشاء مراكز علاج السموم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة لتدريب الصيادلة على منظومة الصيدلة الإكلينيكية.

تكثيف حملات التوعية التثقيفية للمواطنين

كما استكملت النشرة، استعراض أبرز قرارات اللجنة التنسيقية بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، التي شملت التأكيد على ضرورة تكثيف حملات التوعية التثقيفية للمواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون بين الهيئات الثلاث، وآلية نقل البيانات ونظم الميكنة بين هيئتي «الرعاية الصحية» و«التأمين الشامل».

وتابعت النشرة، بإعلان تفاصيل توقيع بروتوكول إطلاق أضخم برامج السياحة العلاجية من مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، وأبرز قرارات الاجتماع (44) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي شملت صرف مكافأة مالية تقديرًا لجهود العاملين من الأطقم الطبية والإدارية بمستشفيات العزل في مجابهة فيروس كورونا، وتكثيف مشاركة منشآت الهيئة في المبادرة الرئاسية «إنهاء قوائم انتظار المرضى»، وبدء تشكيل مجموعة عمل مشتركة من هيئة الرعاية الصحية بدراسة سيناريوهات التعاون مع صندوق مصر السيادي.

وتناولت الإخبارية الدورية «رعاية نيوز» استعراض مشاركة هيئة الرعاية الصحية كراعٍ طبي في مؤتمر «اليوم العالمي للمدن»، والذي أقيمت فعالياته بمحافظة الأقصر، إضافة إلى تفاصيل الاجتماع التنسيقي بين «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» و«هيئة الرعاية الصحية»، لحل أي شكاوى واردة من منتفعي التأمين الصحي الشامل بشكل عاجل.

واستطردت رعاية نيوز بعرض فعاليات أول اجتماع مع فريق زراعة الكبد بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، تمهيدًا للبدء في إنشاء 3 مراكز طبية لزراعة الأعضاء، ومنها مركز لزراعة الكبد بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية.

واستكملت هيئة الرعاية الصحية بإعلان هيئة الرعاية الصحية عن إطلاق فعاليات مبادرة «اعرف طبيب أسرتك»، للتوعية بآليات التسجيل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وأهمية الفحص الطبي الشامل المجاني للمنتفعين بالأقصر، ونجاح الفريق الطبي بمستشفى إيزيس التخصصي للنساء والولادة بمحافظة الأقصر في إجراء عمليات غير مسبوقة لحالات المشيمة المتقدمة placenta previa، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت رعاية نيوز إلى نجاح قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت بالأقصر، من استئصال عدد من الجلطات بالذراع الأيسر لسيدة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، الانتهاء من ميكنة 100% من خدمات مراكز ووحدات صحة الأسرة بمحافظة بورسعيد، وبدء إدارة رضاء المنتفعين بهيئة الرعاية الصحية لتدريب عملي لـ 570 طالبا من «الخدمة الاجتماعية» داخل 46 منشأة تابعة للهيئة ببورسعيد والإسماعيلية، إضافة إلى إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي على تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

واختتمت رعاية نيوز هيئة الرعاية الصحية بالإعلان عن نجاح عدد من العمليات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، التي شملت نجاح عملية دقيقة لإصلاح اعوجاج حاد وتشوهات العمود الفقري لأول مرة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، ونجاح أول قسطرة طرفية لعلاج انسداد الشرايين بمجمع الإسماعيلية الطبي.

يذكر أن «رعاية نيوز»، هي دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعي عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التي تهم المواطن المصري للانتفاع بها.

إضافة إلى دحض الشائعات في حال ظهورها التي تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة في المجال الصحي الذي يعد أهم المجالات التي تمس حياة المواطن المصري وسلامته وصحته.