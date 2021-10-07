مسؤول منظومة التأمين الصحي الشامل يتفقد تجهيزات المنشآت الطبية بأسوان

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، استعداداتها لبدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، حيث قام الدكتور محمد شعبان، المنسق العام للمنظومة بعدة جولات ميدانية خلال الساعات الأخيرة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار توجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، وإشراف الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف العام علي منظومة التأمين الصحي الشامل.

تفقد الأعمال الإنشائية

شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى «حورس»، فضلا عن تفقد عدد من الوحدات الصحية التي يجري تجهيزها، وتسكين القوي البشرية بكل منشأة طبقا لخطط العمالة المعدة لبدء تقديم الخدمات للمواطنين .

السباعية والعوضلاب

كما شملت الجولة التفقدية وحدات «السباعية والعوضلاب بإدفو غرب، ووحدات النزل والشيخ مصطفي والطوناب بإدفو شرق»، بالإضافة لوحدات رعاية الطفل بكوم امبو.

عمليات التدريب الجارية

و أكد الدكتور محمد شعبان، المنسق العام للمنظومة، خلال الجولة التفقدية على ضرورة عمليات التدريب الجارية لرفع كفاءة ومهارات العاملين، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، كما تابع معدلات التسجيل التي وصلت إلى أكثر من مليون و50 ألف مواطن، بما يعادل 70% من إجمالي عدد السكان بمحافظة أسوان، فيما بلغ عدد المفحوصين حتى الآن 130 ألف مواطن من المسجلين بالمنظومة، وتواصل الفرق الطبية جهودها لبدء التشغيل التجريبي بالمنظومة.