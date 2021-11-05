خبير اقتصاد يتوقع انتهاء موجة التضخم العالمية بحلول أبريل المقبل

كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تفاصيل دور صندوق النقد الدولي في ارتفاعات الأسعار التي حدثت بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن موجة التضخم المتسارعة، التي تزيد كل شهر عالميًا، تمثل صدمة سعرية لمعدلات تضخم عالمية متسارعة.

ارتفاع الأسعار عالميًا بسبب الجائحة

وتحدث الفقي، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، عن مظاهر التضخم العالمية والمتمثلة في الطاقة التي تحرك النشاط الاقتصادي، وتشمل البترول والغاز الطبيعي والفحم والذين، زادت أسعارها عن الضعف بالنسبة للبترول، و4 أضعاف للغاز الطبيعي، والضعف للفحم، مشددًا على أن تكلفة الطاقة زادت وأن ذلك أثر على سعر السلعة، وأن المنتجين ينقلون زيادة التكلفة للمستهلك.

وأشار إلى أن المواد الغذائية بكل أنواعها، زادت من 20 لـ50% خلال فترة قصيرة، مؤكدًا أن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام زادت أسعارها، مؤكدًا أن سبب ذلك هو تسارع الطلب وزيادته، نظرًا لزيادة السيولة وضخ الأموال للمواطنين مع الإغلاق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ضخت 3.9 ترليون دولار، وأوروبا ضخت 1.5 ترليون دولار، وأن صندوق النقد الدولي وفر سيولة تريليون دولار، لافتًا إلى أن العالم أجمع وفر ما يزيد عن 10 تريليونات دولار لضخها أثناء أزمة كورونا.

توقعات بزيادة نسبة النمو العالمي

وأكد أن المواطنين، خرجوا للحياة بعد التطعيمات، وبدأو في تنفيذ الطلبات الاقتصادية المؤجلة لهم، مشيرًا إلى أن العرض لم يكن على قدر الطلب، نظرًا لانخفاض معدل النمو العالمي، الذي كان منكمش بسالب 3.3%، بينما متوقع أن يزيد هذا العام لـ5.9%.

وأشار إلى أننا لا نعاني من ركود تضخمي، ولكن نعاني من مشكلتين، مؤكدًا أن العمالة بدأت في العودة لأعمالها وتعود تدريجيًا، متوقعًا حدوث انكسار لحدة التضخم حسب توقعات المؤسسات المالية العالمية وبنوك الاستثمار العالمي، لافتًا إلى احتمالية انكسار حدة التضخم بنهاية أبريل المقبل من عام 2022.