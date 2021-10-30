اقتصادي: «لازم الموظفين يرشدوا استهلاكهم لتخطي أزمة التضخم العالمية»

قال الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن زيادة أسعار الوقود، بدأت في شهر يوليو الماضي على مستوى العالم، والمنتج دائما ما يحمل الزيادة في السعر على ثمن السلعة، «مفيش حاجة بتنزل، والتضخم معتدل ولكنه متسارع».

عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة 6.5 مليون موظف

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن شريحة الموظفين في مصر يبلغ عددهم 6.5 مليون مواطن، ويحصلون على مرتباتهم، التي تزيد كل سنة مالية بشكل أعلى من معدلات التضخم في مصر، «قدامنا 6 شهور على ما تنكسر حدة تلك الموجة التضخمية وإقرار الزيادة الجديدة، ولازم يعمل ميزانية يرشد بيها حاله لحين تخطي أزمة التضخم العالمية».

وأوضح أنه وبالنسبة للمواطنين المهمشين، فإن سياسات القيادة السياسية مع الحكومة، هو تهيئة منازل المواطنين ضمن مبادرة «حياة كريمة» بكافة القرى المصرية، «البعد الاجتماعي في مصر أخد بالفعل الكثير من القيادة السياسية، وهناك 190 دولة فيه منهم دول بتعرف تدير الأزمة وأخرى مبتعرفش، وعندنا في مصر فيه آليات نقدر ندير بيها الفترة اللي جاية لحد السنة المالية التانية ما تبدأ».

الفقي ينصح المواطنين بعدم تخزين السلع

وتابع: «وزارة التموين بإدارتها الرشيدة، وبالتعاون مع القوات المسلحة والداخلية، يجب أن يديروا تلك الأزمة بحكمة وذكاء لحين عبورها، وللمواطنين بلاش تخزنوا ولازم الإعلام يلعب دور مهم في طمأنه المواطنين، وحياة كريمة تحسن معيشة أكثر من نصف سكان مصر».

وأكد على ارتفاع النمو إلى الموجب، بواقع 5.4% خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، «عمر ما الاقتصاد المصري كان نموه بالسالب، وعندنا إدارة اقتصادية رشيدة وحكيمة، وبالنسبة للناس اللي عايزه تشتري عربية ممكن يأجروا عربية أو يستخدموا أوبر لحد ما الأزمة دي تعدي، وللمواطنين اشتروا بالتقسيط بالنسبة للسلع المعمرة، والشراء نقدا ده للناس اللي عندها فلوس، والناس ممكن تلجأ للجمعيات».