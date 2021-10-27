«المركزي»: الدولار الأمريكي يتراجع تحت تأثير التضخم العالمي

قال البنك المركزي المصري، إن مؤشر حركة تداولات العملة الخضراء الأمريكية شهد انخفاضا على مدار الأسبوع الماضي في الفترة من 15 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وأكد البنك المركزي، في تقريره الأسبوعي للتعليق على الأحداث العالمية الاقتصادية والمحلية خلال الأسبوع الماضي، أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة (-0.31%) على خلفية ضعف بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية الصادرة في مطلع الأسبوع الماضي.

ارتفاع قيمة الين الياباني بسبب تشديد السياسة النقدية

وأضاف «المركزي»، أنه نتيجة لزيادة التوقعات بقيام البنوك المركزية الأخرى بتشديد سياستها النقدية بوتيرة أسرع من بنك الاحتياطي الفيدرالي، فقد ارتفعت قيمة الين الياباني بنسبة (+0.63%).

وأشار «المركزي» إلى ارتفاع قيمة الين الياباني بنسبة (+0.63%)، والمعروف عنها أنها إحدى أصول الملاذ الآمن، محققة مكاسب الأسبوع الماضي مع تصاعد مخاوف التضخم والتي أثرت بشكل طفيف على المعنويات.

وأكد البنك المركزي المصري، في تقريره الأسبوعي، أن مؤشر اليورو حقق مكاسب، حيث أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+0.36%) على خلفية ضعف الدولار.

وتابع «المركزي»، بأن ارتفاع مؤشر اليورو جاء في وقت يشهد فيه الجنيه الإسترليني تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفع بنسبة (+0.03%).

الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب في مطلع الأسبوع الجاري

يذكر أن مطلع هذا الأسبوع، حقق الجنيه الإسترليني مكاسب بسبب احتمالية رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، ولكن أحبط تقرير مبيعات التجزئة الذي جاء أضعف مما كان متوقعًا المعنويات، مما قلص من المكاسب السابقة.

كان صندوق النقد الدولي توقع الأثنين الماضي استمرار موجات ضغوط التضخم الاقتصادي العالمي حتى منتصف عام 2022 إذ قالت «جيتا جوبيناث»، إحدى خبراء صندوق النقد الدولي، في تصريحات لقناة «سي إن بي سي» الأمريكية، إن ارتفاع معدلات التضخم عالميا خلال الشهور الماضية يعود إلى حالة الركود العميقة في الاقتصاد العالمي، والتزايد المستمر في الأسعار.