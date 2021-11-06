باحث اقتصادي يتوقع استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية لمدة عامين

أكد محمد نجم، الباحث الاقتصادي، أن الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لم تحدث منذ سبعينيات القرن الماضي، خاصة منذ حظر تصدير النفط للغرب وتعرضه لمعدلات تضخم رهيبة وصلت لـ30%، مشيرًا إلى أن المشكلة هي أن الاقتصاد العالمي لم يشهد تزامن كل هذه الأزمات في وقت واحد، مؤكدًا أنه حدثت مشاكل عالمية في سلاسل الإمداد وأسعار النفط والتكدس في المواني وغيرها.

وأوضح «نجم»، خلال لقائه مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في برنامج «كلام في السياسة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من المفترض أن هذا العام هو عام التعافي، مشيرًا إلى أنه حتى لو حصل ارتفاع في الطلب العالمي، سيواجه بنقص في المعروض العالمي، متوقعًا أن تستمر مرحلة التضخم والمرحلة الضبابية في الاقتصاد العالمي من عام ونصف عام لعامين، معتبرًا أن انتهاء الأزمة سيكون بحلول عام 2023، موضحا أنها أزمة طويلة الأجل ويجب التأقلم معها.

العالم يواجه عدة أزمات اقتصادية

وأشار «نجم»، إلى أن صناعة السيارات تواجه أزمة حاليًا بسبب مشكلة الرقائق الإلكترونية ونقصها، بالاضافة لوجود مشاكل في الصين ومشاكل للقمح في روسيا، والتسرع في التحول نحو الطاقة المتجدة والمشاكل بين موردي ومصدري النفط، لافتًا إلى أن العالم يعاني من عدد من الأزمات بسبب تغير الطقس والمناخ، مشددًا على أن أبسط مشكلة حاليًا هي مشكلة جائحة كورونا.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى حدوث ارتفاعات مذهلة في أسعار النفط مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة صاحبة أقوى اقتصاد في العالم لم تستطع أن تقدم شيئا، بالإضافة لارتفاع عقود بنسبة 1270% منذ بداية الجائحة وارتفاع تكلفة الشحن البحري والذي زادت تكلفته 500%.