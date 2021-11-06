الزمالك يعلن دعم لاعبيه وجهازه الفني ويقدم شكوى ضد معلق لقاء القمة

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، ثقة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة النادي في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، ودعمهم رغم الخسارة بخماسية مقابل ثلاثة أهداف ضد الأهلي في مباراة القمة رقم 123.

وأكد «لبيب»، في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للفريق الأبيض، أن اللجنة ستتقدم بشكوى للجهات المعنية ضد معلق المباراة، ولقراءة الخبر كاملاً اضغط هنا