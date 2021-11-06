أسامة نبيه: الزمالك يحتاج لثنائي مصري في الجهاز الفني لمساعدة كارتيرون

قال أسامة نبيه نجم نادي الزمالك، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم، إن لاعبي الأهلي فرطوا في الحفاظ على فوز كبير أمام الزمالك، بسبب تبديلات المدرب بيتسو موسيماني الخاطئة، مشيراً إلى أن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك لن يمنح الفرصة لأي لاعب شاب فهو يفضل الاعتماد على اللاعبين الكبار.

وأكد «نبيه»، إن الزمالك يحتاج لتعيين مدربا عاما ومدربا مساعدا لمعاونة كارتيرون في التعامل مع اللاعبين نفسياً وذهنياً، ويجب أن يكونا محليين، لأن عامل اللغة يشكل عائق للمدرب الفرنسي مع لاعبي القلعة البيضاء لقراءة المزيد من التفاصيل اضغط هنا