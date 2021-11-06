جنوب سيناء تتلقى 7028 طلب تصالح في مخالفات البناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن المحافظة تلقت حتى الآن 7028 طلب تصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المحافظة تعتبر من أقل المحافظات في هذه المخالفات، حيث أن معظم الوحدات تابعة للإسكان الاجتماعي التي أنشأتها المحافظة، والمخالفات موجودة على قطع أراض خُصصت للمواطنين بغرض السكن.

وأضاف المحافظ، أن هناك وعي من قبل أهالي جنوب سيناء بضرورة التصالح حتى يتمكنون من استكمال الأعمال وتوصيل المرافق، وقال إن مجالس المدن كانت تعمل فترتين لإنهاء إجراءات التصالح واستقبال الملفات.

وأعلن أنه سيتم إزالة أي مخالفات حال عدم قيام صاحب المخالفة بطلب للتصالح..

قبول 1660 طلب تصالح

وأكد المحافظ، أن إجمالي طلبات التصالح حتى الشهر الماضي بلغت 7028 طلب، حيث تم تقديم الأوراق في مجالس المدن لفحصها، ويقوم المواطن بدفع الرسوم المقررة.

وقال إنه جري قبول 1660 طلب تصالح من العدد المقدم، وجاري فحص 4907 ملفات، في حين رفضت لجان التصالح حتى الآن 462 طلبا لمخالفة بعض الشروط والقوانين، ويجري قبول الورق بعد استيفاء الشروط والضوابط.

وتابع، أن أكبر مدينة تقدمت بطلبات تصالح هي مدينة الطور بإجمالي 1911 طلبا، يليها مدينة شرم الشيخ 1667 طلبا، ورأس سدر 1292 طلبا، ودهب 1140 طلبا.

أنواع مخالفات البناء في جنوب سيناء.

وأكد «فودة»، أن مخالفات البناء في المحافظة تتمثل في مخالفة الرخصة، وتغيير شكل المبنى، إضافة إلى وجود مساحات زائدة عن المخصصة، وبناء بعض الأسوار والبلكونات لا تتضمنها الرخصة.

وأشار إلى أن هذه المخالفات يتم التصالح عليها على الفور، موضحا أن كل مدينة بها لجنة تصالح تقوم باستلام وفحص الأوراق، ومن ثم تحديد الرسوم المقررة، وفور قيام المواطن بدفع الرسوم تقوم اللجنة بعمل قرار ويُجرى التوقيع عليه، مشيرا إلى أنه وقع الأسبوع الماضي 40 طلب تصالح في مدينة دهب بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

توصيل المرافق واستكمال البناء

وذكر محافظ جنوب سيناء، أنه فور الموافقة علي التصالح يقوم المواطن باستكمال الأعمال، والحصول على خطاب حتى يتمكن من توصيل المرافق لمياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة سرعة السداد واستكمال الأوراق الناقصة، وقال إن مجالس المدن تعلن عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أسماء أصحاب الملفات التي تحتاج لاستكمال الأوراق.