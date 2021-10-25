وزير الإسكان يصدر 89 قرارا إداريا لإزالة مخالفات البناء بالمدن الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 89 قرارا إداريا لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمدن الجديدة، والتي شملت مدن «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي (حماية أملاك الهيئة)، أسيوط الجديدة، ملوي الجديدة، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، سوهاج الجديدة، بني سويف الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، الفيوم الجديدة، العبور، العاشر من رمضان، والقاهرة الجديدة».

وشدد الوزير بحسب بيان عنه، على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات بالمدن الجديدة، تطبيقا للقانون وحفاظا على مظهرها الجمالي، ولمنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنّ التعديات ومخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء دون سند قانوني، أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإقامة مبانٍ وأنشطة مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى، والاستيلاء على محلات شاغرة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.