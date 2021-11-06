زوج أمام القاضي: «مراتي بتصرف 20 ألف بالشهر ولما اعترضت ضربتني»

«بتصرف أكتر من 20 ألف جنيه في الشهر على ملابسها وإكسسوارتها».. بهذه الكلمات كشف رجل أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تفاصيل لجوئه لإقامة دعوى نشوز ضد زوجته، مؤكدًا أنها تبدد أمواله على الملابس الفاخرة، وأشياء وصفها بـ«التافه لتواكب عصر الموضة»، ومؤخرًا قامت بطرده من منزل الزوجية حال اعتراضه على تصرفاتها.

الزوجة جعلت بيت الزوجية فندقًا

وقال الزوج في دعواه أمام القاضي في محكمة الأسرة: «إنه تزوج من فتاة مناسبة له من حيث التعليم، ومستواه الاجتماعي، بعد أن رأتها العائلة مناسبة، فذهب لخطبتها، وبعد عامين تزوجا في حفل زفاف ضخم بناءً على رغبتها، ووفر لها حياة مرفهة».

وأكد الزوج، أنه بعد الزواج تبدل الحال، وأصبح منزل الزوجية بمثابة فندق لزوجته، تأتي إليه حين ترغب، إذ تستقر في منزل أهلها، ودائمة السفر مع صديقاتها، ودائمًا ما تشتري أفخم الملابس والمجوهرات، وحين كنت أعترض كانت تصفني «بالبخيل»، وتهدد بتركي، وبعد عام ونصف العام، زرقنا بطفل واعتقدت أنه سيعيدها إلى صوابها، لكن لا، بل زاد الأمر سوءًا، وأصبحت أم مهمله.

بتصرف 20 ألف في الشهر

وأضاف: «بتصرف أكتر من 20 ألف في الشهر، حاولت أكتر من مرة أن أخليها تبطل تسرف على نفسها ببذخ، علشان نضمن لأبننا حياة كريمة ونأمن له مستقبله، بدل ما تضع الفلوس كلها على الملابس والإكسسوار، علشان تعيش زي صحابها، وحذرتها من كتر خروجتها وأن تهتم بالطفل بدل المربية، لكنها رفضت وتركت المنزل وذهبت لمنزل أهلها».

الزوج: اعترضت على تصرفاتها ضربتني

وأشار إلى أن «زوجته دائمة الشجار على أتفه الأسباب، وأهملت الطفل للمربية، وكانت تخبر الجميع بأنني احتجزها بالمنزل وأعنفها، طالبة الطلاق، وفي شجار قريب قامت بضربي وطردتني من المنزل، مدعية أنني قمت بضربها أمام المربية، وذلك لتعاقبني على اعتراضي على طريقة عيشها، ومصروفاتها».

وانهي الزوج حديثه: «لجأت لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد مرور 4 سنوات من زواجي، لأتقدم بدعوي نشوز ضد زوجتي بسبب ما فعلته، وأطالب بتمكيني بمنزل الزوجية بعد طردها لي منه، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة حتى اليوم».