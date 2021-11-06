الولايات المتحدة تسجل أول إصابة للضباع بفيروس كورونا في العالم

أعلنت حديقة الحيوان في دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، إن اثنين من الضباع لديها أصيبا بفيروس كورونا، ويفترض أنهما أول حالة إصابة بفيروس كورونا في العالم لدى هذه الحيوانات.

تأكيد إصابة نجوزي وكيبو بكوفيد 19

وأضافت حديقة الحيوانات، في بيان نشرته على موقع «تويتر»: نؤكد اليوم أن الاختبار يثبت إصابة اثنين من الضباع لدينا - نجوزي (22 عاما) وكيبو (23 عاما) بالفيروس المسبب لكوفيد -19، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن وكالة نوفوستي.

وأكد البيان أنه تم تأكيد إصابة هذين الحيوانين في مختبر التشخيص البيطري بجامعة كولورادو، وكذلك في مختبر الخدمات البيطرية الوطنية بوزارة الزراعة الأمريكية.

أول ضبعين في العالم مصابان بكورونا

وأشارت حديقة الحيوان الأمريكية، إلى أن الضبعين المذكورين أعلاه، أصبحا على الأغلب أول ضباع في العالم مصابة بفيروس كورونا المستجد بشكل مؤكد.

ووفقا لموظفي حديقة الحيوان ظهرت لدى الضبعين بعض أعراض المرض، مثل الخمول الخفيف وإفرازات في الأنف والسعال المتقطع.

وبحسب البيان، وبخلاف ذلك، يبقى الضبعان بصحة جيدة ومن المتوقع أن يتماثلا للشفاء التام.

جدير بالذكر أنه تم اكتشاف فيروس كورونا في وقت سابق في نفس حديقة الحيوان لدى 11 أسدا، تعافى بعضها بالفعل تماما. بالإضافة إلى ذلك، تعافى النمران، يوري ونيكيتا، من الفيروس.