طيب يوضح الفارق بين كورونا والإنفلونزا: عرض واحد يؤكد إصابتك بـ«كوفيد 19»

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس، إن فصل الخريف دائمًا ما يأتي مصاحبًا بالإنفلونزا الموسيمية التي تكون لها العديد من التأثيرات التي تؤثر على جهاز المناعة وتلحق الضرر بوظائف الجسم المختلفة، مشيرًا إلى أنه تزامنا مع وجود فيروس كورونا المنتشر منذ عامين تمكن المعاناة في الإصابة للفيروسين في آن واحد يمكن أن تهلك وينزف الجهاز المناعي في المقاومة والتصدي لتلك الفيروسات الدخيلة على الجسم.

تعرف على الأعراض المصاحبة عند الإصابة بالإنفلونزا وكورونا

وأضاف عقبة في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك العديد من الأعراض التي يصعب التفريق بينها عند الإصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا الموسيمية التي يصاب بها الشخص، وتتمثل هذه الأعراض في «الحمي، ألم في العضلات الجسم المختلفة، سيلان الأنف، ضيق في التنفس» لكن قد يكون فيروس كورونا العرض الذي يؤكد لإصابة بكورونا هو «فقدان حاسة الشم والتذوق»، لافتًا أنها الطريقة الوحيدة للتفرقة بين الإصابة بالفيروسين.

لا يوجد تعارض من الجمع بين اللقاحين في آن واحد

وأوضح رئيس قسم المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه لا يوجد تعارض من الجمع بين اللقاحين في آن واحد، ولكن من الأفضل أن تكون هناك مدة زمنية لا تقل عن أسبوع لضمان فاعلية هذه اللقاحات عند التطعيم، وعند الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا معا يكون يسبب العديد من المشاكل على الجهاز التنفسي.

وأشار عقبة، إلى طرق الحماية من الإصابة بفيروس كورونا أو الإنفلونزا الموسيمية من خلال بعض الإجراءات التي يمكن من خلالها تقليل الأعراض أو منع الإصابة بالفيروسين وتتمثل في، الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضرورة ارتداء الكمامة حتى لو حصلت على لقاح كورونا أو الإنفلونزا أو الاثنين معا، وعند تطبيق هذه الإجراءات يساعدا على تقليل الإصابة بأي فيروس.