دراسة: 30% من مصابي كوفيد 19 طويل الأمد لديهم أعراض اكتئاب

كشفت منظمة التحالف للقطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث «أريز»، في دراسة أجرتها حديثا، أبرز توابع الإصابة بـ كوفيد 19 طويل الأمد، وجاءت نتائج البحث كالتالي:

47.5% من المصابين بمرض «كوفيد 19 طويل الأمد» يعانون من الإرهاق المزمن

- 47.5% من المصابين بمرض «كوفيد طويل الأمد» يعانون من الإرهاق المُزمن، في الإمارات والشرق الأوسط.

-أعرب 42.5% من المشاركين في الدراسة عن عدم تمكّنهم من السيطرة على الاعتلالات، التي لحقتهم بعد الإصابة بالفيروس.

- وألقت الدراسة الضوء على ظهور حالات اكتئاب (32.5%)، وارتباك وتشوّش الذهن (27.5%)، وفقدان حاستي الذوق والشم (20%)، ضمن الأعراض، التي يُعاني منها المصابون بـ (كوفيد 19) طويل الأمد.

الصحة العالمية توضح أعراض «حالة ما بعد كوفيد 19»

ونشرت منظمة الصحة العالمية، في بيان صادر مؤخرا تعريفا سريريا رسميا لما يسمى «حالة ما بعد كوفيد 19»، مشيرة إلى أنها تحدث بعد ثلاثة أشهر من الإصابة، مع أعراض تستمر مدة شهرين تقريبا، ولا يمكن تفسيرها من خلال تشخيص بديل.

وتتمثل الأعراض العامة في الشعور بالتعب وضيق التنفس واضطراب المدارك، بجانب أعراض أخرى لها تأثيرا في الآداء اليومي للشخص، وربما تكون الأعراض جديدة إثر التعافي الأولي من النوبة الحادة، أو أن تستمر بمجرد بداية المرض.

ويمكن للأعراض أن تتقلب أو تنتكس بمرور الوقت، وفق رئيس الإدارة السريرية لدى منظمة الصحة العالمية، الدكتورة جانيت دياز.

وأوضحت «دياز»، أن التعريف السريري خطوة مهمة، لتوحيد التعريف بالمرضى في حالة ما بعد «كوفيد 19»، قائلة: «نأمل أن يساعد ذلك الأطباء والعاملين في مجال الصحة في التعرف على المرضى، بما يمكنهم من إخضاعهم للعلاج الأنسب والبدء في التدخلات ومسارات الرعاية، ونأمل أن أصحاب القرار السياسي يقومون بإعداد وتنفيذ نماذج رعاية متكاملة لرعاية هؤلاء المرضى».

وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيانها، أن التعريف قد يتغير مع ظهور أدلة جديدة، واستمرار تطور الفهم لنتائج «كوفيد 19».