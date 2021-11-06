مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم تروسيكل و«توك توك» بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أربعة آخرين، في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين تروسيكل و«توك توك»، وذلك شرق قرية الشامية التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل و«توك توك»، ووقوع وفيات ومصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين تروسيكل مع «توك توك»، وذلك شرق قرية الشامية بدائرة المركز.

أسماء المتوفين والمصابين

وأسفر الحادث عن وفاة كل من معروف زكريا جيد، 54 سنة، وإنصاف مريد عبد السيد، 75 سنة، مقيمان بقرية الشامية، ونُقلت الجثتان وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى المركزي.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالله علي جمال، 17 سنة، وعبدالسيد زكريا جيد، 56 سنة، وباسم رأفت سليمان، 27 سنة، وسهير ناجح حلمي، 50 سنة، وجميعهم مقيمون بقرية تاسا دائرة المركز، ونُقل المصابون للمستشفى المركزي.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز، أن السرعة الزائدة سبب الحادث. ورُفعت آثار الحادث، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.