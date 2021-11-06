«النقل الدولي» تضيف باقة وكلاء الشحن بمنصة «كارجو إكس» للتسجيل المسبق

ذكرت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندريه، إنَّها تلقت إخطارًا من الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية، بإضافه باقة مخصصة لوكلاء الشحن بواقع 15 دولارًا للتحقق من التسجيل المسبق بمنصة «كارجو إكس» العالمية.

وواضافت شعبة خدمات النقل الدولي، في بيان أصدرته اليوم، أنَّها تتعاون مع وزارة الماليه في العديد من الملفات وتتعاون في ملفات أخرى مع مصلحة الجمارك وكل الهيئات الحكوميه بهدف دعم قطاع النقل الدولي واللوجستيات بمصر، وتعزيز أوجه التعاون لدعم الاقتصاد الوطني.

حل شكاوى وكلاء الشحن

وأوضحت أنَّه بذلك تكون المشكلة الخاصة بشكاوى وكلاء الشحن من ارتفاع قيمة تسجيل البوالص الـ«Back to Back» قد تمّ حسمها، فيما توجهت الشعبة لرئيس مصلحة الجمارك الدكتور الشحات الغتوري، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية وقيادات وزارة المالية ومصلحة الجمارك وشركة «mts» بالشكر علي ما قاموا به من مجهودات لحل تلك الشكوى.

انفراجة في أزمة وكلاء الشحن

وأضافت شعبة خدمات النقل الدولي، أنَ المجلس و لجانة تواصل الاتصال بكافة الاعضاء للاستماع الي التحديات الخاصة بموضوع التسجيل المسبق للشحنات ومحاولة حل أي تحدي أول بأول.

ويعد نظام التسجيل المسبق للشحنات هو بروتوكول لمنظمة الجمارك العالمية، يوفر معلومات في الوقت الفعلي عن شحنات البضائع الواردة إلى خطوط الشحن ومشغلي الموانئ والحكومات.

وطبقا للنظام الجديد، يحتاج المستورد المصري إلى التسجيل في نظام الجمارك الإلكتروني التابع لوزارة المالية على نافذة، المعروفة أيضا باسم النافذة الوطنية الموحدة لتسهيل التجارة الخارجية، والحصول على رمز التوقيع الإلكتروني.

وقبل 48 ساعة من شحن البضائع، يتعين على المستورد تقديم الأوراق من أجل الحصول على رقم تعريفي للشحنة يعرف باسم ACID، ويجب تقديم هذا بعد ذلك مع مستندات أخرى مثل الفواتير وبيانات المصدر الأجنبي وبيانات الشحن إلى نافذة قبل 24 ساعة على الأقل من مغادرة السفينة للميناء.