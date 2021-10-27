«الجمارك» تنفي تأجيل نظام التسجيل المسبق للشحنات لمدة 3 أشهر

نفت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم، تأجيل نظام التسجيل المسبق للشحنات لمدة 3 أشهر، والذي بدأ تطبيقه بشكل إلزامي مع بداية شهر أكتوبر الجاري.

نظام التسجيل المسبق للشحنات

وأوضحت مصلحة الجمارك المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه لا توجد أي نية مطلقًا لتأجيل نظام التسجيل المسبق للشحنات بعد مررو نحو 27 يوما على تطبيقه.

وأكدت أن الموانئ المصرية لن تسمح بدخول البضائع والمنتجات المستوردة من الخارج ما لم تكن مسجلة من قبل على منظومة التسجيل المسبق للشحنات، مشيرة إلى أن المنظومة تسير بشكل جيد، وساهمت في حل كثير من العوائق والمشاكل والأزمات التي كانت تواجه المنافذ الجمركية والتجار والمستوردين معًا.

وطبقت الجمارك، نظام التسجيل المسبق للشحنات بداية من أول أكتوبر الجاري بشكل إلزامي لكافة الشركات سواء الحكومية أو بالقطاع الخاص بغرض تحقيق المستهدفات المنشودة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.

إقبال متزايد على التسجيل المسبق للشحنات

ووفقاً للبيانات الرسمية لوزارة المالية، هناك إقبال متزايد من جانب المستوردين والوكلاء من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وأوضحت المالية، أن عدد المسجلين في نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ بداية التطبيق مطلع الشهر الجاري، بلغ نحو 11 ألف مسجل بينما أصدرت المنافذ الجمركية المختلفة نحو 80 ألف طلب إصدار شحنات في حين بلغ عدد المصدرين الأجانب إلى مصر الذين سجلوا ضمن المنظومة الجديدة نحو 50 ألف مصدر منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة في أبريل الماضى وحتى الآن.

وعلى مدار الـ 7 أشهر الماضية، قدمت مصلحة الجمارك المصرية حزمة من التيسيرات للمتعاملين على المنظومة الجديدة، منها على سبيل المثال: السماح بإمكانية تعديل القيمة المقر عنها، وكميات الشحنة وأوزانها ووحداتها.