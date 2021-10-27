تطوير الجمارك: منظومة التسجيل المسبق ستمنع استيراد منتجات بير السلم

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن هناك أكثر من 25 ألف مصدر أجنبي قاموا بالتسجيل ضمن منظومة «بلوك تشين»، فيما قام 21 ألف مستورد مصري بتسجيل بياناتهم ضمن المنظومة الجديدة بنظام التسجيل المسبق للشاحنات، «الأول كانت أعداد المسجلين صغيرة ولكن دلوقتي زادت، وكلمة تحت بير السلم مبقتش موجودة».

«ناصر»: الرقم التعريفي للشحنة يقوم المستورد بالتسجيل به ضمن منظومة الجمارك

وأضافت «ناصر»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الرقم التعريفي للشحنة به يقوم المستورد بتسجيلها ضمن منظومة الجمارك ويجرى الاطلاع عليها ومن ثم التقصي عن المصدر والسلعة في منشأها، يلي ذلك الموافقة أو الرفض.

ناصر: «البيانات التفصيلية بيقدر المصدر يعدلها فيما بعد براحته»

واستطردت: «البيانات التفصيلية بيقدر المصدر يعدلها فيما بعد براحته، وأهم البيانات اللي بنطلبها من المستوردين هو تسجيل مين المستورد ومين المصدر وإيه السلعة اللي جاية، والثلاث حجات دول مينفعش يتغيروا بعد الحصول على الموافقة».