المحرصاوي يفتتح المؤتمر الدولي الرابع «التحديات المعاصرة» بالإسكندرية

وصل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، إلى مقر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية؛ لافتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للكلية والذي يقام تحت عنوان: «الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته» والذي يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وكان في استقبال رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، الدكتورة إيمان الشماع، عميدة الكلية رئيس المؤتمر، والدكتورة مؤمنة عون، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أمين عام المؤتمر، والدكتور محمد حسن قنديل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر عام المؤتمر، ولفيف من عمداء الكليات، ورؤساء الأقسام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وطالبات الكلية.

تنشيط البحث العلمي

يذكر أنَّ المؤتمر الدولي الرابع للكلية ينعقد انطلاقًا من الحرص على تنشيط البحث العلمي في القضايا ذات الصلة بالأزهر الشريف، ودوره المحوري محليا وإقليميا ودوليا، والمؤتمر يعد ثمرة لحلقات فضيلة الإمام الأكبر التليفزيونية، المذاعة في رمضان الماضي 1442هـ، والتي تحدث خلالها عن أبرز القضايا التي يهتم الأزهر الشريف بدراستها، وبيان وجه الحق فيها، كخطوة رائدة على طريق تجديد الخطاب الديني.

ويهدف المؤتمر إلى تأكيد الدور الوطني والتنويري للأزهر الشريف، وإبراز جهود علمائه الأجلاء، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر، الذي يقود مسيرة التجديد والتطوير بحكمة بالغة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، بجانب ذلك فإن المؤتمر يتناول عديدا من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالتحديات التي واجهها الأزهر قديمًا وحديثًا، مع التركيز على أبرز القضايا الكبرى في فكر الإمام الطيب، وجهود الأزهر في مواجهة التحديات، وتناول المؤتمر دور اللغة العربية في مواجهة التحديات المعاصرة، وإبراز الرؤية القانونية والحضارية في أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته.