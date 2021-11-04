رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر الثالث لقسم الأمراض النفسية بـ«طب البنات»

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم الأمراض النفسية، اليوم، بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، الذي يقام برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وحضر افتتاح الفعاليات، الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نيرة مفتاح، عميد الكلية السابق، والدكتورة تغريد الشافعي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، رئيس المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة إلى أطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي.

قطاع الطب بجامعة الأزهر بذل جهودا مشرفة

وأشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أنه يعد من القطاعات الناجحة والمتميزة بين قطاعات الطب محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، موضحًا أن قطاع الطب بجامعة الأزهر، بذل جهودا مشرفة منذ بداية جائحة كورونا في آواخر عام 2019.

وأكد أن التاريخ يسطر بحروف من نور، جهود أطباء جامعة الأزهر بكلياتها الست، بداية من عملهم في مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة إلى جهودهم المخلصة في القوافل الطبية داخل مصر وخارجها، دعما للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

اختيار 20 أستاذا بكليات جامعة الأزهر ضمن تقرير ستانفورد الأمريكية

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن اجتماعنا اليوم في هذا المؤتمر السنوي الثالث، الذي يقام بمشاركة لفيف من أساتذة الطب بمختلف الجامعات المصرية، يؤكد على أننا ماضون في الطريق الصحيح نحو التميز العلمي، خاصة بعد اختيار 20 أستاذًا بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ضمن تقرير جامعة ستانفورد الأمريكية الشهر الماضي، ضمن أفضل العلماء تأثيرًا على مستوى العالم.

ودعا رئيس الجامعة للمؤتمر بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج بتوصيات مفيدة للمجتمع، تسهم في علاج المرضى وتخفف عنهم آلامهم فهذه رسالة الطبيب التي أقسم عليها.