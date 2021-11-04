تفاصيل مؤتمر الأزهر العلمي الدولي حول البيئة والتنمية الشهر المقبل

بحث الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، استعدادات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، لعقد المؤتمر العلمي الدولي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تحت شعار «تغير المناخ.. التحديات والمواجهة»، المقرر انعقاده الشهر المقبل.

وأكد المحرصاوي، على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والخدمية، حتى يظهر المؤتمر بما يليق بالجامعة والتوجهات العالمية نحو التغير المناخي، وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، أن المؤتمر سيشارك فيه العديد من الوزارات والمؤسسات، وسيتناول أبحاث علمية من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية من داخل مصر وخارجها.

«الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته»

من ناحية أخرى، من المقرر أن تفتتح كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة الإسكندرية مؤتمرها الدولي الرابع، السبت المقبل، الموافق 6 من نوفمبر الجاري، الذي يُقام تحت عنوان: «الأزهر والتحديات المعاصرة في ضوء أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته». صرحت بذلك الدكتورة إيمان الشماع، عميدة الكلية، رئيس المؤتمر.

وأشارت إلى أن المؤتمر الرابع يقام برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وأوضحت الشماع، أن المؤتمر ينعقد انطلاقًا من الحرص على تنشيط البحث العلمي في القضايا ذات الصلة بالأزهر الشريف، ودوره المحوري على المستويين المحلي والعالمي على حد سواء، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يعد ثمرة لحلقات فضيلة الإمام الأكبر التليفزيونية، المذاعة في رمضان الماضي 1442هـ، والتي تحدث فيها فضيلته عن أبرز القضايا التي يهتم الأزهر الشريف بدراستها، وبيان وجه الحق فيها، كخطوة رائدة على طريق تجديد الخطاب الديني.

المؤتمر يهدف إلى التأكيد على الدور الوطني والتنويري للأزهر الشريف

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة مؤمنة حمزة عون، أمين المؤتمر، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذا المؤتمر يهدف إلى التأكيد على الدور الوطني والتنويري للأزهر الشريف، وإبراز جهود مؤسسة الأزهر وعلمائه الأجلاء، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر، الذي يقود مسيرة التجديد والتطوير بحكمة بالغة، تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدة أننا نتطلع إلى خروج المؤتمر بجملة من التوصيات المهمة، والتي قد تسهم في دعم صانعي القرار داخل المؤسسة الأزهرية.

وقال الدكتور محمد حسن قنديل، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر: إن محاور المؤتمر تتناول عديدًا من الموضوعات المهمة، خاصة ما يتعلق بالتحديات التي واجهها الأزهر قديمًا وحديثًا، مع التركيز على أبرز القضايا الكبرى في فكر الإمام الطيب، وجهود الأزهر في مواجهة التحديات، كما تناولت دور اللغة العربية في مواجهة التحديات المعاصرة، ولم تُغفل محاور المؤتمر إبراز الرؤية القانونية والحضارية في أحاديث الإمام الطيب وتصريحاته.