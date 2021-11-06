 مواعيد إغلاق الترع الرئيسية والفرعية خلال السدة الشتوية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إغلاق عدد من الترع الرئيسية والفرعية بمراكز وقرى المحافظة خلال السدة الشتوية، ابتداءا من يوم 8 يناير المقبل، لتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهير والأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجاري المائية، وهو ما يمثل ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الرى للارتقاء بمنظومة الري، وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه، طبقاً للمواعيد المقررة لكل ترعة.

وأشار المحافظ إلى التنسيق بين المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة سوهاج، والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا، والإدارة العامة لري أسيوط والإدارة العامة لتوزيع المياه للوجه القبلي بأسيوط، موجهاً الإدارة العامة لري أسيوط وجميع الإدارات العامة بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والشركات والمقاولين وجميع الجهات المعنية بمراعاة ما سبق بيانه، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال الفترات المقررة، على أن يتم إخطار كل الجهات المعنية بمواعيد الغلق والفتح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مواعيد غلق ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية

وأوضح المهندس ياسر عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط، أن الغلق التدريجي لترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما يبدأ اعتباراً من غروب يوم 8 إلى 13 يناير المقبل، حتى يتم الإقفال التام اعتباراً من 13 يناير حتى 3 فبراير 2022، على أن يبدأ اعادة الفتح التدريجي اعتباراً من يوم 3 إلى 8 فبراير 2022، حتى يتم فتحها فتحاً تاماً في 8 فبراير.

بد غلق ترعة الإبراهيمية 31 ديسمبر

وأشار إلى البدء في القفل التدريجي للترعة الإبرهيمية والفروع الآخذة منها اعتباراً من 31 ديسمبر المقبل إلى 5 يناير 2022، حتى يتم الاقفال التام اعتباراَ من يوم 5 إلى 20 يناير، على أن يبدأ إعادة الفتح التدريجي اعتباراً من يوم 20 إلى 25 يناير حتى يتم فتحها فتحاً تاماً 25 يناير المقبل.

وأضاف أنه يلي انتهاء الفتح التدريجي إعطاء رية عامة لمدة 7 أيام يتم بعدها الاستمرار في تطبيق المناوبات طبقاً للجداول المعدة بهذا الشأن، لافتاً إلى تشكيل مجموعات عمل تعمل على مدار 24 ساعة للاطمئنان على الملاحة النيلية وعدم حدوث معوقات في مجرى نهر النيل.