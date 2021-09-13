وزير الري ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال مشروع تطبين الترع (صور)

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مشروع تبطين ترعة «الشيخ سويف»، وترعة «المجرور الأسيوطي»، التي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة لصيانة الخزانات والقناطر وأعمال تبطين تقاطع ترعة المعصرة التي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح ضمن أعمال المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بترشيد الفاقد من المياه وتحسين الري

جاء ذلك في بداية زيارة الوزير للمحافظة اليوم، لتفقد وافتتاح بعض مشروعات الري بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتفقد الوزير أعمال تبطين ترعة مجرور الأسيوطي بقرية المعصرة التابعة لمركز الفتح بطول 10 كيلو والتي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة لصيانة الخزانات والقناطر، وتابع نسب التنفيذ بها ومراحل العمل التي تجري وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة كما تفقد الوزير أعمال تبطين تقاطع ترعة المعصرة التي يشرف على تنفيذها الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الري.

المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف توصيل مياه الري للنهايات

وقال وزير الموارد المائية والري، أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع الذي يستهدف توصيل مياه الري لنهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، والمشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث وتأهيل المساقي والذي يستهدف تحويل زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال 3 سنوات، في إطار رؤية الوزارة لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقي أو على المستوى الحقلي من خلال تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي.

وأشار إلى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1804 كيلو متر في 20 محافظة بالجمهورية لافتا إلى تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 7790 كيلو مترا ضمن أعمال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه .

ولفت إلى أن تلك الأعمال تأتي في ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع وضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

ونوه إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه في نهايات الترع وتحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع مناشداً المواطنين بضرورة على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

من جانبه أوضح محافظ أسيوط إنه جاري تبطين وتأهيل 63 ترعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة في المرحلة الأولى بأطوال 285 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى 835 مليون جنيه لافتا إلى أن المستهدف تبطين 750 كم طولي من الترع بتكلفة تتجاوز 2.5 مليار جنيه خلال المرحلة الثانية التي تبدأ عام 2022 وتستمر لمدة 3 سنوات.

وأوضح أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع الذي تنفذه وزارة الري والموارد المائية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية واصفًا اياه بإنه بمثابة نقلة حضارية تسعى إليها الحكومة المصرية في قرى ونجوع مصر لتطوير شبكة الترع والمصارف فيها ونقلها إلى شكل حضاري يساعد على تحسين البيئة والحد من التلوث وصولًا إلى مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في تلك المناطق المحرومة.