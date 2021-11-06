من غير ما تاخد كورس.. كيف تتعلم لغة أجنبية في أقل من شهر؟

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح تعلم اللغة الإنجليزية شيئا مهما وأساسيا من متطلبات الحياة اليومية، إذ أن الشركات والمؤسسات عندما تعلن عن وظائف شاغرة، تكون اللغة الإنجليزية شرطا أساسيا للقبول بالوظيفة، كما أن مدى اتقان اللغة، أصبح المتحكم الوحيد في الرواتب التي يحصل عليها المتقدم للوظائف.

ويبحث الكثير من الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية عن أفضل الطرق وأسرعها لتعلم اللغة الإنجليزية ذاتيا، دون التوجه للمؤسسات التعليمية التي تقدم كورسات اللغة الإنجليزية، توفيرا للجهد والأموال، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، كيفية تعلم اللغة الإنجليزية في شهر واحد فقط، وفق حديث «انستراكتور» اللغة الإنجليزية دينا محمود لـ «الوطن» كالتالي:

كيف تتعلم اللغة الإنجليزية في شهر واحد فقط؟

وقالت معلمة اللغة الإنجليزية دينا محمود، إن تعلم اللغة الإنجليزية لم يكن أمرا صعبا للغاية، ولكن يمكن للراغب في تعلم اللغة بشدة أن يقوم بتعلمها ذاتيا دون الذهاب لمراكز تعلمها، في زمن قصير جدا قد يصل لشهر واحد فقط، ووجهت عدد من النصائح لراغبي تعلم اللغة الإنجليزية بشكل سريع، وجاءت كالتالي:

1- البدء بحفظ الحروف الخاصة باللغة الإنجليزية

تعد حروف اللغة الإنجليزية هي الأساس في تعلم اللغة، لذلك يجب أن يحرص المتعلم على حفظ أشكالها ونطقها الصحيح بشكل جيد، ويمكن الاستعانة في ذلك بالقواميس الصوتية، والتي تنطق الحروف بشكل صحيح.

2- تجميع حصيلة لغوية بحفظ الكلمات والعبارات السهلة

بعد أن ينتهي الراغب في تعلم اللغة من حفظ الحروف، يجب أن يحفظ أكبر قدر من الكلمات الدارجة، والتي يتم استخدامها بشكل دائم، ومن الضروري أن يتم تحديد قدر معين من الكلمات يتم حفظه يوميا، بالإضافة إلى بعض العبارات السهلة التي يتم استخدامها بشكل مستمر، ويمكن الاستعانة في ذلك بالقواميس المكتوبة، بالإضافة إلى بعض تطبيقات تعلم اللغة الإنجليزية الموجودة على متجر play store.

3- تعلم قواعد اللغة

لا يمكن أن يستطيع المتعلم التحدث باللغة الإنجليزية دون تعلم قواعد اللغة، والتي تمكنه من ترتيب الجمل بشكل منظم، حتى يستطيع أن يفهم ويتحدث مع غيره من المتحدثين بها، فيجب تعلم تلك القواعد والتي يمكن الاستعانة فيها بتطبيقات تعلم اللغة الإنجليزية.

3- مشاهدة الأفلام والاستماع للأغاني

تعد مشاهدة الأفلام الإنجليزية من أكثر الوسائل والطرق التي تساعد الراغب في تعلم اللغة الإنجليزية على تعلمها بشكل سريع، فيجب أن يتم مشاهدة الأفلام مرة واحدة بالترجمة مع التركيز على أحداثها، ثم مشاهدتها مرة أخرى دون ترجمة، ومحاولة الاستماع وفهم الجمل التي يتم التحدث بها، فضلا عن الاستماع للأغاني الإنجليزية، ومحاولة فهم كلماتها وحفظها.

4- قراءة قصص ومقالات باللغة الإنجليزية

يجب أن يحرص الراغب في تعلم اللغة على الإكثار من قراءة القصص والمقالات التي تكون باللغة الإنجليزية، كما يمكن الاستعانة بالقاموس عند التعثر في فهم كلمة أو عبارة، مع التركيز على حفظها.

5- ممارسة اللغة مع المتحدثين بها

لا يمكن للراغب في تعلم اللغة أن يتعلمها دون ممارستها، سواء كان ذلك بالحديث مع النفس، أو الحديث مع الأصدقاء المتحدثين بها أو الراغبين في تعلمها.