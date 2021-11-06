أسامة الأزهري عن تصريحات إبراهيم عيسى: تطرف يهدف لعدم قراءة القرآن

رد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى خلال برنامجه «حديث القاهرة» حول قراءة القرآن في العمل، حيث قال الأخير: «ليه أدخل أجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية».

أسامة الأزهري: نحن أمام صورتين من التطرف

وقال الأزهري، في منشور له منذ قليل، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن كان هذا الصيدلي قد قصر في إتقان تخصصه وقراءة مراجعه، فقد قصر في هدي القرآن الذي يقرؤه، وحينئذ فواجبه أن يتقن تخصصه لا أن يهجر قراءة القرآن العظيم.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أنّ الحقيقة أننا أمام صورتين من التطرف: إخواني يقرأ القرآن فيخرج منه بقتل الناس وتكفيرهم، فيواجهه تطرف مضاد يريد من الناس ألا تقرأ القرآن الكريم أصلا.

تصريحات إبراهيم عيسى

وأثار الإعلامي إبراهيم عيسى، جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات خلال برنامج التليفزيوني «حديث القاهرة»، قائلًا: «منظومة التعليم العالي في مصر تدار بعشوائية وحان الوقت لدراسة ربط التخصصات التي تقدمها الجامعات باحتياجات سوق العمل».

وأضاف عيسى: «عندنا في مصر 429 كلية ومقررات الكليات النظرية في الجامعات المصرية تقوم على الحفظ والتلقين ولا تواجه الفكر المتطرف، وهناك سوء تخطيط واضح في توزيع طلاب مرحلة التعليم العالي على الكليات».

واستكمل الإعلامي إبراهيم عيسى: «ليه أدخل أجزخانة (الصيدلية) ألاقي الشاب الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن.. من باب أولى يقرأ مرجع أدوية».