إبراهيم عيسى يتصدر التريند للمرة الثانية خلال أيام.. «ليت مصر كلها أهلي»

تصدّر هاشتاج «إبراهيم عيسى»، تريند موقع «تويتر»؛ عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لمقال قديم للكاتب يعود تاريخ نشره إلى 2012، في جريدة «التحرير»، ويحمل عنوان «ليت مصر كلها أهلي»، والذي يمتدح فيه الكاتب إنجازات النادي الأهلى، وذلك بعد انتقاد إبراهيم عيسى للنادي الأهلى في الأسبوع الماضي، ووصفه لشعار «الأهلي فوق الجميع»، بشعار «النازية».

مقال إبراهيم عيسى يثير الجدل بعد 9 سنوات

وقال الإعلامي إبراهيم عيسى في المقال المتداول: «إذا الأهلي هو النموذج الذي يجب أن نكون عليه الآن جميعا، الآن يعني هذه الأيام السوداء التي نحياها وفي هذه الأزمة الطاحنة التي نعيشها، ومع هذا الانقسام والصراع الذي نعيش فيه».

وتساءل في المقال: «لماذا الأهلي؟»، وأكمل «أخص بالأهلى النادي والفريق لا الجماهير، فالجماهير جزء عاكس لما نحن فيه ومنعكس على ما نحن فيه، لكن الأهلى النادي والفريق حاجة تانية».

وأشار: «نحن أمام مؤسسة منضبطة، وصارمة في بلد دبت فيه الفوضى إلى حد يمزقه ويصيبه بارتباك وارتجال وعشوائية، لا يزال لدينا في بلدنا والحمد لله مؤسسة كالأهلى، قوية وقادرة على التوحد وفرض الانضباط والالتزام بقواعد وتقاليد، لا يزال لدينا مؤسسة قوية وقادرة في وسط أجواء ضربت كل المؤسسات بالعجز والتفاهة».

وتعرض الإعلامي إبراهيم للهجوم العنيف بعد تداول هذا المقال، خاصة بعد مقارنة محتوى المقال المنحاز للنادي الأهلى، آنذاك، بموقف الأخير المهاجم للنادي ذاته، حيث انتقد إبراهيم عيسى في برنامجه عبر قناة «القاهرة والناس»، النادي الأهلى، ووصف شعاره «الأهلي فوق الجميع» بأنه «نازي».

نشطاء عن إبراهيم عيسى: سبحان من يغير ولا يتغير

وانتقد المغردون تحول موقف إبراهيم عيسى، وغرد أحد النشطاء: «بص على آخر فقرة تحت على الشمال، ده إبراهيم عيسى لما كان بيقول الأهلى فوق الجميع وفوق كل المنافسين، ده إبراهيم عيسى قبل ما يجرى ورا التريند، سبحان من يغير ولا يتغير».

وغرد آخر: «أنتم فاهمين إنكم لقيتوا لقية، وتناقض عند إبراهيم عيسى؟، المكتوب بيؤكد فكرته اللي بيروج ليها إننا كأهلاوية فاهمين إن الأهلي فوق الكل وده مش صحيح، الأهلي فوق الجميع مقصود بيها إن الأهلي فوق جميع أبنائه، مش فوق حد خارج الأهلي، اللي بيروجله إبراهيم عيسى يضر الأهلي ما يخدموش، انتبهوا».

وغرد ثالث: «آخر فقرة: هذه فعلا اللحظات التي أصدق معها أن الأهلي فوق الجميع، فالجميع غاطس في فشله وخيبته وفوضاه وتعثره وارتباكه والأهلي وحده فوق حيث النصر والبطولة.. بقلم إبراهيم عيسى.. 13 ديسمبر 2012، كان بيستخدم شعارنا زيه زينا».