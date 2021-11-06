وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة يمكن أن تودي بأي دولة للانهيار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فرق بين الهواية والخبرة في إدارة الدول والمؤسسات، مؤكدا على أن قرار الحرب والقرارات المتعلقة بالدول لا تترك لأي شخص.

الموسم الثقافي الخامس

وأضاف خلال انطلاق أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها»، في حوار ثقافي مفتوح يضم في كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات، أن الحركات الصبيانية التي كانت تقوم بها الجماعات المتطرفة كان يمكن أن تؤدي بأي دولة للانهيار، مؤكدا على أن إدارة الدول تحتاج إلى خبرات متراكمة شديدة التراكم لا يدركها.

الجهل والمتاجرة بالدين

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد على أن هناك أمران في غاية الخطورة أضرا بالخطاب الديني الرشيد، هما الجهل والمتاجرة بالدين، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم، وأما الثاني فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين، ومن أخطر القضايا التي لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر «تصرفات الحاكم» سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان في عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)، مضيفا: «وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضي، وما هو من اختصاص المفتي أو العالم، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء، وتصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم (الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة)».