وكيل «الدمرداشية الخلوتية»: قرار الأوقاف يضمن وصول التبرعات لأصحابها

ثمَّن حسن البططي، وكيل الطريقة الدمرداشية الخلوتية، قرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بمنع أي شخص من جمع أي أموال بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.

وقال «البططي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنَّ التبرع في صناديق النذور في مساجد آل البيت، أمر هام لدى المسلمين وأحباب آل البيت، لأنه اعتقاد لدى جميع الناس أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالتبرع الذي يقدمونه في صناديق النذور.

أهمية صناديق النذور في نفوس الصوفيين

وأضاف أن الصوفيين يعتبرون آل البيت والمشايخ الطاهرين الموجودين في المقامات، وسيلة لهم في التقرب إلى الله، بجانب الصوم والزكاة وغيرها.

وأوضح أن منع جمع أي أموال في المساجد أو وضع صناديق، يساعد في وقف احتيال بعض المجهولين والحصول على أموال دون وجه حق.

وأشار إلى أن القرار يساعد على توجيه التبرعات بشكل مباشر إلى من يحتاج التبرع، وذلك بالتوجه مباشرة للمحتاجين للصدقة ويضمن الوصول لهم، حيث يوجد أشخاص يحتاجون المساعدة والبحث في المستشفيات وفي المناطق الفقيرة التي تحتاج مساعدة بشكل مباشر، وتوجيه المساعدات للفقراء والمرضى والأرامل والمطلقات ومرضى السرطان، ووضعها في المكان المناسب، أمَّا صندوق النذور خاطر ديني قوي قديم في حياة المسلمين.

حظر جمع أي أموال في المساجد

ونص قرار وزير الأوقاف، على أنه يحظر جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعًا باتًا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد، ويكون التبرع من خلال حسابات: صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9)، وتبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9).