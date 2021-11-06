خبراء: انفراد «الحق المبين» ضربة جديدة للإخوان بعد فضيحة حسن البنا

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، الوثيقة التي انفرد بها برنامج الحق المبين، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، على فضائية «DMC»، والذي يستضيف الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وهي الوثيقة التي تفضح حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، والمؤرخة بعام 1945، والتي كشفت تحالفات مريبة ومشبوهة وتثير علامات استفهام ضخمة.

وثيقة جديدة تفضخ الإخوان

وأثبتت الوثيقة القديمة التي تخص عبدالرحمن السندي، مسؤول التنظيم السري، لقاء حسن البنا، بآليستر كراولي، وهو مشعوذ غامض مؤمن بالسحر الأسود، وكان شغوفا بفكرة لعنة الفراعنة، كما اعتقد فيه أتباعه أنه أبليس شخصيًا وأحرقوا جثمانه بعد موته.

وبيّن عبدالرحمن السندي، في الوثيقة أن اللقاء حوله علامات استفهام غامضة، حيث أنّ المشعوذ كان يتكلم العربية، كما أنه ظهر على ذلك الشخص حبه الشديد لمؤسس جماعة الإخوان حسن البنا.

وأثبتت الوثيقة العلاقة الوطيدة بين البنا والمشعوذ «آليستر كراولي» حيث ظهر بأنهم يعرف كل منهما الآخر جيدًا، وقد تبرع الأخير لجماعة الإخوان الإرهابية.

استخدام الشعوذة والسحر الأسود في مخططات الجماعة

من جانبه، قال إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إنه ليس غريبًا أنّ يكون حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية على علاقة بالمشعوذ الشهير «آليستر كراولي»، والأغرب ألا يكون على علاقة بهم، مؤكدًا على أهمية انفراد برنامج الحق المبين في فضح جماعة الإخوان الإرهابية، والذي يمثل ضربة جديد للجماعة والتنظيم الدولي.

وأضاف ربيع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حسن البنا استخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لتنفيذ المخططات التي تم تكليف الجماعة بها من الإنجليز في فترة العشرينات، من أجل إنجاح المخططات الخارجية، وليس من الغريب أن يعتمد في تنفيذه للمخطط المكلف به على مشعوذ أو سحر أسود وغيرها من الطرق غير المشروعة.

وأشار، إلى أنّه في عام 1921، عمل حسن البنا في الإسماعيلية كمدرس، وهناك احتك وتعامل مع الإنجليز، واختفى لمدة 7 سنوات، ثم عاد في 1928، ليعلن تأسيس جماعة الإخوان.

من جانبه أشاد ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، بانفرد برنامج الحق المبين، على قناة DMC، قائلًا: «مما لاشك فيه أن الوثيقة التي تم نشرها مهمة، ولا يزال هناك الكثير من الأسرار في حياة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية».

من هو آليستر كراولي؟

وكان آليستر كراولي، يعبد الإله حورس، وهو إله الشمس عند قدماء المصريين، وولد كراولي في 12 أكتوبر 1875 وتوفى في 1 ديسمبر 1947، وكان ساحرا وشاعرا ورساما وروائيا ومتسلقا للجبال، وأسس دينا يُدعى «ثيليما»، وعرّف نفسه بأنه النبي المكلف بتوجيه الإنسانية لعين حورس في أوائل القرن العشرين.