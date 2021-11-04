برنامج «الحق المبين» ينفرد بوثيقة خطيرة عن حسن البنا في أولى حلقاته غدا

تنطلق غدا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا، على شاشة dmc، أولى حلقات برنامج «الحق المبين»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، ويحاور خلاله الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، ويُعد البرنامج بمثابة اشتباك فقهي وعلمي مع الشُبهات الفقهية والعلمية التي تزعّمتها وروّجتها تيارات الإسلام السياسي، وشرّعت من خلالها للعنف والقتل والدم والإرهاب.

انفراد الحق المبين في أولى حلقاته

وينفرد البرنامج، خلال حلقته الأولى غدا، بوثيقة تُعرض لأول مرة، مكتوبة بخط يد أحد كبار قادة الإخوان الأوائل، ويروي خلالها شهادة خطيرة عن حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، وتفاصيل لقائه، بشخصية بريطانية في غاية الخطورة.

فكرة برنامج الحق المبين

فكرة البرنامج خرجت من رحم كتاب «الحق المبين»، الذي ألّفه الدكتور أسامة الأزهري، قبل نحو 6 سنوات، ويُجري خلاله اشتباكا فقهيا محضا مع الأفكار المتطرفة للإسلام السياسي، من «حاكمية» و«تكفير» و«طلب حكم» و«جواز استباحة وقتل»، التي ظل الإسلام السياسي من الإخوان إلى داعش الإرهابي، يمارسها علي مدار عقود دون أن تلقى رادعا فقهيا وعلميا ودينيا متينا، ويكشف البرنامج، كذب تلك الادعاءات، وفساد استدلالها من نصوص الشريعة.

«الحق المبين» يجاوب على أسئلة كثيرة: «كيف أُبيح القتل باسم الدين في العصر الحديث؟»، و«كيف استطاعت الجماعات المتطرفة، تجنيد أعضائها من البسطاء والأثرياء وحَملة الشهادات والمشاهير؟».

البرنامج يحاول تقديم روشتة شرعية وعلمية مبسطة للتصدي لمحاولات اختطاف سماحة الإسلام والإساءة لسمعة الدين.