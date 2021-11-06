جمارك بورسعيد تضبط محاولة لتهريب ملابس جاهزة بمليون و83 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس الجاهزة الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية، وبلغت قيمة المضبوطات مليون و82 ألفا و900 جنيه.

3 سيارات حاولت تهريب ملابس أجنبية عبر منفذ الرسوة الجمركي

كانت الإدارة العامة للمنافذ الجمركية بالمنطقة الحرة ببورسعيد، برئاسة علاء السيد مدير عام المنافذ، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تلقت معلومات سرية بشأن محاولة 3 سيارات نصف نقل تهريب كمية كبيرة من الملابس غير الخالصة الضرائب والرسوم الجمركية عبر منفذ الرسوة الجمركي.

ضبط 328 طرد ملابس

وبالعرض على علاء السيد مدير عام المنافذ الجمركية، شكل لجنة جمركية من السيد حسن مدير إدارة المنافذ ووهبة رمضان وإسلام الشناوي مأموري المنفذ ومحمد الحليلي مدير التعريفة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث تم ضبط السيارات وبها 328 طرد ملابس حريمي ورجالي وأطفال مختلفة الأنواع والأصناف والألوان، ومنشأها أجنبي، وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

وبلغت قيمة المضبوطات مليون و82 ألفا و900 جنيه، وقدرت الرسوم والضرائب بـ 645 ألفا و411 جنيها.

وقرر محمد حسام رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط بالواقعة تحت رقم 27076 لسنة 2021.

يأتي ذلك تنفيذا لتعلمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومحمد حنفي مستشار رئيس مصلحة الجمارك للمنطقة الشرقية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.