الأوراق المطلوبة لتوصيل مياه الري إلى المناطق الزراعية الجديدة

تقدم وزارة الموارد المائية والري العديد من الخدمات للمزارعين والمواطنين، ومن بين تلك الخدمات هي توصيل مياه الري للمناطق الزراعية الجديدة، وتحديداً المناطق التي يوجد بها مصادر للري النيلي، نستعرض في التقرير التالي خطوات توصيل الري للمناطق الجديدة.

الأوراق المطلوبة لتوصيل مياه الري للزراعات

يستلزم توصيل الري للمناطق الجديدة العديد من المستندات أهمها صورة عقد الملكية المطلوب ريها، كذلك أصل خريطة موقع عليها من مهندس نقابة المهندسين، مرفق بها عدد 2 صورة، كذلك طلب ري أرض شامل مساحة الأرض وتصنيف كامل للتربة ومصدر مياه الري المقترح استخدامه وطريق الري والدورة الزراعية المقترحة، كذلك يجب تقديم تعهد كتابي بالالتزام بطريق الري والمقنن المالي والدورة الزراعية.

شروط الحصول على خدمة ري الأراضي الجديدة

يجب أن يكون طالب الحصول على الخدمة ممتلكاً لحيازة زراعية، ثم يتبع إجراءات الحصول على الخدمة وذلك بتقديم المستندات المطلوبة، ثم يسدد الرسوم المقررة من وزارة الري.

الإخطار بعد 60 يوماً وإصدار الترخيص

تقوم الإدارة التابعة بمراجعة البيانات المقدمة وإذ ثبت صحتها تقوم بتحديد طريق الري الواجب استخدامها والمقنن المائي المقرر ويخطر بذلك مقدم الطلب خلال 60 يوما على الأكثر من تقديم المستندات كاملة ثم يقوم مقدم الطلب بتقديم تعهد بالتزامه بطريقة الري والمقنن المائي والدورة الزراعية وعليه تقوم الإدارة بإصدار التراخيص.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بمشروع قومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 20 ألف كيلو متر، حيث يشمل المشروع في مرحلته الأولى تأهيل ترع بأطوال 9603 كيلو مترات، وتم الانتهاء بالفعل من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3100 كيلو متر ويجري العمل فى أطوال تصل إلى 4000 متر، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح والترسية لترع بأطوال 1924 كيلومترا، كما تم طرح 15 عقدا لتأهيل المساقى بمحافظات (القليوبية – الدقهلية – المنوفية – الإسكندرية – الفيوم – أسيوط) بإجمالي 557 مسقى بأطوال 466 كيلومترا، وتم الانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال 27 كيلومترا، وجارٍ العمل في باقي المساقي.