النطق بالحكم على 12 متهما بخلية «داعش إمبابة» 8 يناير المقبل

حجزت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، جلسة 8 يناير للنطق بالحكم على 12 متهمًا في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بخلية داعش إمبابة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وغريب عزت وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

التهم المنسوبة لخلية داعش إمبابة

وتوجه للمتهمين تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية بالجماعة المسماة داعش التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.

حبس عاطل 15 يومًا

وفي سياق منفصل، جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من عقار التامول قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.

‎وكشف التحقيقات أنه عندما خرجت حملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون، وخلال السير اشتبه في «أحمد ل م»، 40 سنة، عاطل ومقيم مجاورة 14، دائرة القسم، يجلس في منطقة نائية، بالقرب من سيارته، وبالاقتراب منه انتابته حاله من الريبة والقلق، وبتفتيشه عثر على كمية كبيرة من عقار التامول المدرج بجدول المخدرات فئة أ، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي.

اعترافات المتهم

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار فيها، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.