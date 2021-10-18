جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 12 متهما بتهمة الإتجار في الآثار إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة قاضيين اثنين مفصولين، و10 آخرين، على خلفية اتهامهم بالاتجار في الآثار، بالجيزة، لجلسة غد الثلاثاء 19 أكتوبر، لسماع المرافعات، حيث عقدت المحكمة، الأحد، جلسة محاكمة للمتهمين بمقر محكمة القاهرة الجديدة، وبعد انتهاء الجلسة، قررت التأجيل لجلسة الغد.

أمر إحالة المتهمين

جاء في أوراق القضية التي تحمل رقم (13148 لسنة 2021) جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم (11 لسنة 2021) حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، والمقيدة برقم (709 لسنة 2021) كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين هم «م م. ذ، 30 عاما»، «م. م. ح، 32 عاما»، «ي. م. ع، 28 عاما»، «م. ص. ال، 31 عاما، قاضي مفصول»، «م. س. م، 43 عاما»، «ع. أ. ج، 47 عاما، حاصل على دبلوم تجارة»، «م. ن. ف، 38 عاما»، «أ. ن. ف، 41 عاما»، «أ. م. ب، 43 عاما، حاصل على دبلوم متوسط ثانوي تجاري»، «ر. أ. ي، 35 عاما، حاصل على دبلوم تجارة»، «ع. ف. ع، 42 عاما، مدير شركة»، «أ. ز. ف، 41 عاما، قاضي مفصول».

نقل آثار وحيازة

وأوضح أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم في غضون عامي 2020/2021، بدائرة محافظة الجيزة، قام المتهمان الأول والثاني بحيازة، بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، قطعا أثرية بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالتحقيقات.. كما قام المتهمون من الأول إلى الثالث، بغير إذن كتابي صادر من المجلس الأعلى للآثار، بنقل قطع أثرية مملوكة للدولة، بأن استخدموا سيارات يقودها المتهم الثالث مستغلا صفته الوظيفية للتمرير من الارتكازات الأمنية ونقل القطع الأثرية إلى أماكن بيعها على النحو المبين بالتحقيقات.