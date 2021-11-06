مصرع شخصين سقطا في بيارة للصرف الصحي بأسيوط.. «أحدهما طفل»

لقي شخصان مصرعهما، أحدهما طفل دون السادسة من عمره، وذلك إثر سقوطهما في بئر للصرف الصحي، داخل مزرعة على طريق «جحدم»، في قرية «منقباد»، التابعة لمركز أسيوط، وجرى انتشال الجثتين بواسطة قوات الحماية المدنية والإنقاذ، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة

إخطار مدير أمن أسيوط بحادث سقوط شخصين في بئر للصرف الصحي

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمورمركز شرطة أسيوط، يفيد وصول بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع حادث سقوط شخصين داخل بيارة للصرف الصحي، في مزرعة على طريق «جحدم»، في نطاق قرية «منقباد»، دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وفرق الإنقاذ والحماية المدنية، كما تم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ، وجرى انتشال الجثتين بواسطة فرق الإنقاذ وقوات الحماية المدنية، ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

النيابة العامة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع كل من «يوسف منصور عصام»، 5 سنوات، و«أدهم بخيت علي بخيت»، 35 سنة، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى الإيمان بأسيوط، تحت تصرف النيابة.

تم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثتين وبيان أسباب وملابسات الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.